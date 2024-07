Travis Barker lobt Kourtney für 5-Kilometer-Lauf nach Geburt

Travis Barker (48) ist superstolz auf seine Kourtney Kardashian (45). Die Vierfachmama nahm am Wochenende an einem fünf Kilometer weiten Rennen in Los Angeles teil. Den sogenannten 5K-Lauf hostete der Schlagzeuger im Rahmen des "Run Travis Run"-Events. Wie happy der Musiker darüber ist, dass seine Ehefrau wenige Monate nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes das Rennen meisterte, macht er gegenüber Page Six deutlich. "Meine Frau ist ein Biest!", freut sich der Familienvater und schwärmt: "Es ist echt cool, dass sie Teil des Ganzen war. Es war großartig. Es war mehr, als ich mir hätte vorstellen können!"

Für den The Kardashians-Star war das Rennen das erste dieser Art. Travis verrät während des Interviews: "Sie hat so etwas noch nie gemacht. Sonst denkt sie, ich sei verrückt, weil ich manchmal morgens aufwache [...] und sage: 'Ich habe gehört, dass es einen 5k-Lauf gibt, Babe. Ich werde ihn rennen!'" Der 48-Jährige ist hingegen ein leidenschaftlicher Läufer: Veranstaltungen wie diese sind bereits seit einigen Jahren sein Ritual vor manchen seiner Shows. Außerdem treibe das Blink182-Mitglied regelmäßigen Ausdauersport nach dem Aufstehen.

Hintergrund seiner sportlichen Leidenschaft stellt ein Flugzeugabsturz vor vielen Jahren dar. Bei diesem überlebte Travis schwer verletzt. Vier der insgesamt sechs Fluggäste verstarben hingegen auf tragische Weise. "Mehr als 70 Prozent meines Körpers waren verbrannt und die Ärzte sagten mir, dass ich vielleicht nie wieder so laufen oder Schlagzeug spielen könnte wie früher", erinnert sich der Schwager von Kim Kardashian (43). Daraufhin habe er angefangen, Sport zu treiben. Der Drummer erklärt gegenüber dem Magazin: "Es fing mit kleinen Spaziergängen an und wurde dann zu täglichen kurzen Läufen. [...] Ich laufe sogar jeden Tag drei Meilen vor meinen Shows, wenn ich auf Tournee bin."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und ihr Mann Travis Barker, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Barker, Drummer von Blink182

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Kourtney an Travis' 5-Kilometer-Lauf teilgenommen hat? Klasse! Es ist super, dass sie mit von der Partie war. Na ja. Ich finde das nicht sehr spektakulär. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de