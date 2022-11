Wow! Das waren die schönsten Looks der 13. Governors Awards

Ana de Armas (34), Jennifer Lawrence (32) und Co. haben sich mal wieder ordentlich in Schale geworfen! Am vergangenen Samstagabend fanden sich zum 13. Mal Rang und Namen für die diesjährigen Governors Awards zusammen. Verliehen wurden wie jedes Jahr der Irving-G.-Thalberg-Memorial-Award, der Jean-Hersholt-Humanitarian-Award und der Honorary-Award. Aber auch auf dem roten Teppich war mal wieder so einiges los – denn die Stars lassen es sich sicherlich nicht nehmen, ihre aufregendsten Outfits zu präsentieren. Promiflash fasste für euch die schönsten Looks des Abends zusammen!

Gewohnt elegant posierte Ana in einem Kleid mit markanten Cut-outs: Während das knappe Oberteil der Schauspielerin mit dezenten Glitzersteinen verziert wurde, war der untere Teil des Kleides mit floralen Applikationen und Nieten besetzt. Dazu kombinierte die 34-Jährige außerdem eine silberne Halskette und auffällige Ohrringe in derselben Farbe. Jennifer wählte hingegen einen unauffälligeren Look: Für ihren Auftritt auf dem Red Carpet verzauberte der The Hunger Games-Star in einem schwarzen Kleid mit Blumenmustern von Dior.

Auch Rooney Mara (37) hielt sich mit ihrem Look elegant zurück: Sie schlüpfte in ein schwarzes Satinkleid mit voluminöser Schleppe. Ihre Haare band sich die Partnerin von Joaquin Phoenix (48) zu einem strengen Dutt zusammen. Viola Davis (57) setzte hingegen auf mehr Farbe: Die Schauspielerin präsentierte sich in einem schwarzen Neckholder-Kleid mit einem neonpinken, gelben und blauen Streifenmuster. Dazu kombinierte sie gelbe Ohrringe und eine glitzernde Clutch.

Getty Images Ana de Armas, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Getty Images Rooney Mara im November 2022

Getty Images Viola Davis, Schauspielerin

