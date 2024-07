Alessandra Ambrosio auf Ibiza mit anderem Mann unterwegs!

Inmitten der Trennungsgerüchte um Alessandra Ambrosio (43) und ihren Freund Richard Lee verbringt das Model am Wochenende einen sonnigen Tag auf Ibiza – mit einem anderen Mann. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man die Beauty in einem knallroten Bikini gemeinsam mit dem oberkörperfreien Geschäftsmann Alexander Smurfit, der nur eine rosa gestreifte Badehose trägt. Zusammen genießen sie die Sonnenstrahlen am Steg und plaudern, nachdem er ihr aus dem Wasser geholfen hat und ihren Arm hält. Ob da etwas zwischen den beiden geht?

Die Begleitung des Models ist nicht unbekannt: Alexander ist der Sohn des irischen Multimillionärs Sir Michael Smurfit, der ein geschätztes Vermögen von umgerechnet 370 Millionen Euro haben soll, wie das Magazin weiter berichtet. Er ist eine führende Persönlichkeit in der globalen Verpackungsindustrie. Auch der 39-Jährige ist selbst als Geschäftsmann tätig und wohnt in Monaco, wo er auch arbeitet.

Schon seit dem vergangenen Jahr gibt es rund um Alessandra und ihren eigentlichen Freund Richard immer wieder Spekulationen um eine Trennung – ihr Beziehungsstatus ist unbekannt. Seit Oktober wurden die beiden nicht mehr gemeinsam gesehen. Eine Quelle verriet gegenüber dem Medium bereits, dass sie eine "Pause" von ihrem Partner eingelegt habe und dass "sie diesen Sommer nicht viel Zeit miteinander" verbracht haben.

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio auf Ibiza

Instagram / alessandraambrosio Richard Lee und Alessandra Ambrosio im April 2022

