Dieses Hochzeitsgeschenk machte Brooke Shields Katie Holmes!

Brooke Shields (59) durfte sich 2006 über die Einladung des Jahres freuen. Die Freundin von Katie Holmes (45) war bei der Hochzeit der Schauspielerin mit Tom Cruise (62) dabei. Im Interview mit Entertainment Tonight erinnert sie sich nun an den speziellen Wunsch, den die Braut ihr vor der Feier mitgeteilt hatte. Nach einer alten Tradition soll eine Frau bei ihrer Vermählung etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes und etwas Blaues bei sich haben. Der "Die blaue Lagune"-Star hatte deshalb gegenüber Katie gewitzelt: "Ich komme zur Hochzeit, aber nur, wenn ich nicht das Alte bin!" Katie hatte ihr danach aufgetragen, etwas Altes mitzubringen. Daraufhin habe Brooke sie mit einer antiken Puderdose für ihren Trauring überrascht.

"Ich habe viele Antiquitätenläden durchstöbert, um das perfekte Geschenk für sie zu finden", berichtet die 80er-Jahre-Ikone und fügt hinzu: "Es war wunderschön." Glück scheint die Schatulle ihrer Besitzerin nicht gebracht zu haben. Katies Ehe mit Tom endete nur sechs Jahre später in einer Scheidung. Viele Fans nehmen an, dass sie sich von dem Hollywoodstar trennte, um ihre Tochter Suri (18) von der Scientology-Kirche fernzuhalten. Laut der Autorin Samantha Domingo, die gegenüber Us Weekly auspackte, habe der Mission: Impossible-Darsteller aus diesem Grund bis heute keine Beziehung zu seinem Sprössling.

Inzwischen ist Suri stolze 18 Jahre alt und scheint sich eigenständig dazu entschieden zu haben, sich immer mehr von ihrem Papa zu entfernen. Wie Hello! berichtete, sendete die Promi-Tochter kurz nach ihrem Geburtstag ein deutliches Signal. Auf dem Castingbogen für ein Theaterstück ließ die Nachwuchsdarstellerin ihren Namen als Suri Noelle angeben. Sie nutzte dabei also den zweiten Vornamen ihrer Mama anstelle des Nachnamens von Tom.

Getty Images Tom Cruise, Katie Holmes und ihre Tochter Suri im November 2006

ActionPress Suri Cruise, 2024

