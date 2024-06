Neues Leben in Dubai: Wie läuft es für Kim Virginia Hartung?

Kim Virginia Hartung (29) lebt ihren Traum – der Realitystar ist nach Dubai ausgewandert. Ihre ersten Tage in dem arabischen Emirat begleitet sie für ihre Fans auf Instagram mit der Kamera. Zunächst steht für Kim nämlich ein regelrechter Termin-Marathon an: Neben einem medizinischen Check geht es in ihrer neuen Heimat zum Fingerabdruck abgeben, Versicherung abschließen und Co. "Habe den Status 'fit' bekommen. Alle offiziellen Termine sind also nun erledigt", freut sich Kim und fügt hinzu: "Kann gar nicht glauben, dass ich bald Dubaianerin bin… Falls das überhaupt so heißt." Auch Anschluss hat die Beauty sofort gefunden. Gemeinsam mit Georgina Fleur (34), die ebenfalls in der Wüstenmetropole lebt, geht es erst einmal ins Restaurant.

Mit dem Auswandern erfüllt sich die Dschungelcamp-Kandidatin einen Traum, der sie schon lange begleitet. Im Interview mit Bild sprach sie kürzlich über ihre Beweggründe: "Weil es sicherer ist. Natürlich gibt es auch Steuervorteile, aber die Sicherheit ist mir schon sehr wichtig. In Miami wurde ich schon mit einer Waffe bedroht, in Mannheim hat mein Vater ein Messer abbekommen. Das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, auszuwandern." Also packte Kim kurzum zwei Koffer und stieg in ein Flugzeug. Finanziell setzt sie das kostspielige Unterfangen nicht unter Druck. "Ich kann es mir leisten. Einmal bin ich Influencerin und ich habe auch Immobilien in Deutschland", betont sie.

Ein weiterer Grund für ihren Neuanfang in Dubai ist ihre berufliche Situation. Anfang des Monats hatte die Ex-Flamme von Mike Heiter (32) ihren Job gekündigt – neben der Teilnahme an Reality-TV-Shows arbeitete Kim viele Jahre als Flugbegleiterin und Office Managerin. "Warum ich hingeschmissen habe, ist ganz einfach. Für meine Träume! Ich möchte andere Dinge angehen", erklärte Kim den großen Schritt auf Instagram und fügte kichernd hinzu: "Planlos geht der Plan los."



Getty Images Kim Virginia Hartung, Reality-TV-Sternchen

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Reality-TV-Bekanntheit

