"Ich lächle wieder": Tori Spelling ist stolz auf neue Zähne!

Tori Spelling (51) kann wieder richtig lächeln! Als junge Frau war sie stets für ihr strahlendes Lachen bekannt und ließ dieses zu einem ihrer Markenzeichen werden. Mit den voranschreitenden Jahren entwickelte sie allerdings große Unsicherheiten in Bezug darauf. Dies änderte sie jetzt mithilfe ihres Zahnarztes Dr. Kevin Sands. Dieser setzte ihr Veneers ein. Den Prozess dieses kosmetischen Eingriffs teilte Tori vor wenigen Tagen mit einem neuen Clip auf Instagram. Über das Endergebnis war sie sichtlich stolz. "Ich lächle wieder, und ich fühle mich einfach viel besser", schwärmte Tori.

Die Schauspielerin erinnerte sich in dem Video sehr genau an ihre Zeit bei Beverly Hills, 90210 und was sie ausmachte: "Ich schaue zurück auf 90210 und ich habe in jeder Szene so breit gelächelt", beschrieb sie rückblickend. Als sie älter wurde, vernachlässigte sie ihre Zähne allerdings, was unschöne Folgen für sie hatte. "Wenn ich mit Leuten spreche, halte ich meine Hand hoch und so", gab die 51-Jährige ganz offen zu und ergänzte ehrlich: "Das hat mein Selbstvertrauen wirklich zerstört."

Tori spielte von 1990 bis 2000 die Rolle der Donna Martin in "Beverly Hills, 902102", wodurch sie weltweit Bekanntheit erlangte. Neben ihren beruflichen Erfolgen konnte sie schon auf ein turbulentes Privatleben zurückblicken. Derzeit geht sie als Single durchs Leben. Von ihrem Ex-Mann Dean McDermott (57) ist sie seit Juni 2023 offiziell getrennt. Die US-Amerikanerin ist mittlerweile jedoch wieder offen für eine neue Liebe! In ihrem Podcast "misSpelling" verriet sie, weshalb sie am liebsten jemanden außerhalb von Hollywood daten würde!

Getty Images Schauspielerin Tori Spelling

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott im Dezember 2018 in Kalifornien

