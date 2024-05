Tori Spelling möchte außerhalb Hollywoods die Liebe finden!

Tori Spelling (51) und ihr Ex Dean McDermott (57) sind nach einem Auf und Ab seit Juni 2023 offiziell getrennt. Erst vor wenigen Monaten reichte das Paar dann die Scheidung ein. Die Schauspielerin ist mittlerweile auch wieder bereit für die große Liebe, wie sie in ihrem Podcast "misSpelling" gegenüber ihrem Gast Teresa Giudice (52) erzählt. Dabei habe die Blondine genaue Vorstellung, denn: Sie finde den Gedanken schön, "jemanden zu treffen, der nichts mit dem Hollywood-Business zu tun hat". Dafür würde sie sogar auf Dating-Apps wie Tinder, Raya oder Hinge zurückgreifen.

Vor ihrer Ehe mit Dean war die 51-Jährige auch nur mit Co-Stars zusammen. Dass die Familienmutter allerdings so große Date-Ambitionen hat, findet ihr Umfeld nicht so gut. "Ich weiß, dass mir alle sagen, dass ich jetzt erst mal mit mir alleine klarkommen soll, weil ich gerade aus einer 18-jährigen Ehe komme. Ich will aber nicht alleine sein", erklärt Tori in ihrem Podcast weiter. Es sei ihr Leben und nur sie könne einschätzen, wann und wie sie wieder jemanden kennenlernt.

Während ihrer Scheidung steht einer Tori jedoch besonders bei – ihr ehemaliger Beverly Hills, 90210-Kollege Brian Austin Green (50). Dem Ex von Megan Fox (38) stehe die Schauspielerin sehr nahe, sodass sie ihm auch einige Details aus ihrem Liebesleben anvertraut. "Kürzlich haben wir über meine Situation gesprochen und darüber, wie es ist, verliebt zu sein, verletzt zu werden, weiterzuziehen und jetzt Single zu sein – und auch über das nächste Kapitel in meinem Leben", erklärte die Beauty in einer früheren Folge ihres Podcasts.

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott im November 2019

Getty Images Tori Spelling im Mai 2023

