Jimi Blue Ochsenknecht trennt sich von langjährigem Manager

Jimi Blue Ochsenknecht (32) macht Schluss! Jahrelang arbeitete der Schauspieler mit seinem Manager Binh Nguyen zusammen. Wie Binh nun gegenüber RTL bestätigt, ist diese Zusammenarbeit fortan jedoch vorbei. Über die Entwicklung zwischen den beiden sei der Talent-Manager alles andere als glücklich. Dennoch findet Binh einige nette Worte für Jimi. "Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft und ganz viel Erfolg mit seiner Musik und all seinen Projekten", erklärt er im Interview. Jimi Blue soll bereits eine neue Talent-Agentur gefunden haben.

Bereits vor einiger Zeit hatte der ehemalige "Die Wilden Kerle"-Star in seiner Instagram-Story geäußert, beruflich neue Wege gehen zu wollen. Unter anderem wolle er sich zukünftig mehr auf seine Musik und die Schauspielerei konzentrieren. Das sei auch der Grund dafür, weshalb Jimi Blue nicht mehr an der Reality-TV-Show Diese Ochsenknechts mitwirken möchte. Statt Jimi ist seit Staffel drei seine Oma Bärbel Wierichs ein Teil der Familienshow. Neben ihr geben Natascha Ochsenknecht (59) sowie ihre Kinder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34) und Cheyenne Ochsenknecht (24) Einblicke in ihren Alltag.

In der zuletzt ausgestrahlten Staffel war auch der Streit zwischen Jimi Blue und seiner Familie thematisiert worden. Dabei hatten vor allem Natascha und Cheyenne kein Blatt vor den Mund genommen. Laut ihnen sei Jimi Blues Freundin Laura Marie Geissler (26) der Grund dafür, dass der 32-Jährige mit seiner Familie den Kontakt abgebrochen hatte. Jimi wehrte sich in einem YouTube-Video jedoch vehement gegen die Vorwürfe.

Timm, Michael Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

Getty Images Natascha, Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht (v.l.) bei "Let's Dance" in Köln

