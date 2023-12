Neun Jahre: Lance Bass und sein Michael feiern Hochzeitstag

Lance Bass (44) ist so verliebt wie an Tag eins! Im Dezember 2014 hatten sich der ehemalige *NSYNC-Sänger und sein Partner Michael Turchin (36) in einer romantischen Trauung das Jawort gegeben. Ein paar Jahre später gründeten die beiden eine Familie: Im Oktober 2021 kamen ihre Zwillinge Alexander und Violet per Leihmutter zur Welt. Nun feiern die stolzen Papas ihren neunten Hochzeitstag – und Lance widmet seinem Michael ein paar rührende Worte!

Auf Instagram teilt der 44-Jährige einen süßen Beitrag für seinen Ehemann. "Neun Jahre vergehen wie im Flug, wenn man Spaß hat", schreibt der Musiker und teilt dazu ein paar Schnappschüsse ihrer Trauung und Hochzeitsfeier. Lance werde täglich daran erinnert, dass er und Michael füreinander bestimmt sind. Abschließend wünscht er seinem Liebsten: "Alles Gute zum Jahrestag für die Liebe meines Lebens! Die Zukunft mit dir zu verbringen, war noch nie so aufregend! Ich liebe dich."

Vergangenes Jahr verwirrten Lance und Michael ihre Fans sehr: Sie verkündeten spaßeshalber, noch ein drittes Kind bekommen zu haben. "Michael und ich freuen uns, die Ankunft unseres kleinen Lieblings zu verkünden. [...] George Jetson Turchin Bass", schrieb der Boyband-Star unter ein Foto, auf dem er und sein Mann neben einer Zeichnung des Comic-Charakters George Jetson aus der Serie "Die Jetsons" zu sehen ist.

Anzeige

Instagram / lancebass Lance Bass und Michael Turchin mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / lancebass Lance Bass mit seinen Kindern Alexander und Violet

Anzeige

Instagram / lancebass Lance Bass und Michael Turchin im Sommer 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de