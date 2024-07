Pete Davidson und Madelyn Cline sollen sich getrennt haben!

Ist es aus zwischen Pete Davidson (30) und Madelyn Cline (26)? Wie ein Insider gegenüber The U.S. Sun behauptet, soll die Flamme zwischen dem Comedian und der Schauspielerin erloschen sein. "Sie haben erst vor Kurzem Schluss gemacht, und soweit ich weiß, war es einvernehmlich", erklärt die Quelle. Das letzte Mal wurde das Paar zusammen im Helium Comedy Club in Philadelphia Anfang des Jahres gesichtet – gemeinsame Auftritte lieferten sie den Paparazzi nämlich eher selten, da sie ihre Romanze bedeckt hielten.

Doch wie es scheint, ist auch mit diesen Raritäten nun Schluss. Dabei hieß es gerade erst, Pete und Madelyn seien total ineinander verschossen. "Die beiden sind sehr verliebt. Die Beziehung funktioniert so gut, weil sie beide unabhängig sind und sich Raum geben, sich zu vermissen", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly und fügte hinzu: "Pete liebt Madelyns trockenen Sinn für Humor. Den findet er echt super, weil er selbst genauso ist." Ihre Beziehung machten der 30-Jährige und der Outer Banks-Star trotzdem nie ganz offiziell.

Die ersten Gerüchte um Pete und die 26-Jährige entstanden im September vergangenen Jahres. "Sie verbrachten die Nacht zusammen im Beverly Hills Hotel und frühstückten dort am nächsten Morgen zusammen", bestätigte damals ein Informant gegenüber dem US-amerikanischen Klatschblatt und ergänzte, dass der Ex von Kim Kardashian (43) und seine neue Flamme versucht hatten, so unauffällig wie möglich zu bleiben: "Sie waren sehr zurückhaltend und trugen lässige Baseballmützen."

Backgrid / ActionPress Madelyn Cline und Pete Davidson im Oktober 2023

Getty Images Pete Davidson, Comedian

