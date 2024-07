Prinz Harry verpasste 32 Anrufe nach Tod dieses Verwandten!

Hat Prinz Harry (39) etwa sein Handy nicht gehört? Vor rund zwei Jahren machten traurige Nachrichten aus dem britischen Königshaus die Runde: Prinz Philip (✝99) ist verstorben. Bevor das Ableben von Queen Elizabeths (✝96) Mann an die Öffentlichkeit getragen wurde, wollten die Angehörigen wahrscheinlich erst die Familie über den Verlust in Kenntnis setzen. Demnach sollte auch Harry informiert werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Bruder von Prinz William (42) allerdings schon in Übersee gewohnt und offenbar das Klingeln seines Telefons überhört. Er soll sich zurückerinnert haben, dass er damals mit "32 verpassten Anrufen" aufwachte und ein "kurzes, herzzerreißendes" Telefonat mit seiner Großmutter geführt habe, die ihm vom Tod seines Opas erzählt habe, wie Ok! berichtet.

Im Mai 2021 berichteten verschiedene Medien, dass sogar Polizisten zu Harrys Anwesen in Montecito ausrücken mussten, mit der Bitte an ihn, schnellstmöglich Kontakt mit seiner Familie aufzunehmen. Durch die Zeitverschiebung wurde davon ausgegangen, dass der Rotschopf das Klingeln seines Handys einfach verschlafen hatte. In seinen Memoiren "Reserve" erinnerte sich der Mann von Herzogin Meghan (42) an die traurigen Worte seiner Großmutter zurück: "Harry… Großvater ist verstorben." Für Philips Beerdigung kehrte der zweifache Vater sogar zurück ins britische Königshaus, obwohl die Stimmung unter den Royals bereits eisig war.

Harry konnte damals nicht persönlich von Philip Abschied nehmen. In der Netflix-Dokumentation der Sussexes "Harry & Meghan" verriet der 39-Jährige, wie er von seinem Opa gedacht hat und zollte ihm Tribut. "Mein Großvater war ein Mann des Dienstes, der Ehre und des großen Humors", erzählte er und fügte im gleichen Atemzug hinzu: "Aber für mich war er mein Opa – Meister des Grills, Legende des Scherzens und frech bis zum Schluss."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Philip im August 2005

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Prinz Philip und Prinz William, 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de