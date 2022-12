Tod von Prinz Philip: Harry zollt seinem Opa in Doku Tribut

Im April 2021 mussten die britischen Royals von einem geliebten Familienmitglied Abschied nehmen: Prinz Philip – der langjährige Ehemann von Queen Elizabeth II. (✝96) – ist am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren verstorben. Sein Enkel Prinz Harry (38), der zu diesem Zeitpunkt bereits in den USA lebte, flog daraufhin in seine Heimat Großbritannien, um seinem Opa im Rahmen der Beerdigung die letzte Ehre zu erweisen. Auch in seiner Doku erinnerte Harry jetzt noch einmal an seinen verstorbenen Großvater Philip.

"Mein Großvater war ein Mann des Dienstes, der Ehre und des großen Humors", betonte Harry jetzt in der Netflix-Doku "Harry & Meghan". Philip werde einerseits als der längste Gemahl eines Monarchen, als ein ausgezeichneter Soldat, ein Prinz und Herzog in Erinnerung bleiben. "Aber für mich war er mein Opa – Meister des Grills, Legende des Scherzens und frech bis zum Schluss", zählte der 38-Jährige auf.

Auch ein Kindheitsfreund von Harry berichtete von der großen Liebe, die der Prinz für Philip hegte. "Harrys Respekt für seinen Großvater war enorm groß, und ich glaube, viele der Eigenschaften, die ich an Harry liebe, hat er von seinem Opa", erklärte der Weggefährte des zweifachen Vaters.

Getty Images Prinz Philip und Prinz Harry in London 2014

Getty Images Prinz Philip (†99)

Getty Images Prinz Harry, Mai 2018

