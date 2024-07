Prinz William will seinen Kindern wohltätige Arbeit zeigen!

Prinz William (42) hat sich einiges von seiner Mutter, Prinzessin Diana (✝36), abgeschaut. Schon seit einem Jahr arbeitet der Thronfolger an seiner Kampagne "Homewards", mit der er obdachlose Menschen unterstützt. Laut The Times hat der Royal nun große Pläne. Gemeinsam mit seinen Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) soll er eine Unterkunft für wohnungslose Briten besuchen wollen. Die Inspiration dahinter sei seine verstorbene Mutter, die er als Kind häufig zu ihrer Wohltätigkeitsarbeit begleitete. Wann genau der Familienvater den Besuch plant, ist nicht bekannt, allerdings soll es in den kommenden Monaten geschehen.

Zum einjährigen Jubiläum von "Homewards" soll es außerdem eine Ausstellung in London und eine Dokumentation geben. William kündigte damals auf Instagram an, innerhalb von fünf Jahren Strategien zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit entwickeln zu wollen. "In einer modernen und fortschrittlichen Gesellschaft sollte jeder ein sicheres Zuhause haben, mit Würde behandelt werden und die Unterstützung erhalten, die er braucht", erklärte der sichtlich emotionale Prinz in einem Video.

Auch in anderen Bereichen tritt William in die Fußstapfen seiner Mama und engagiert sich für viele wohltätige Organisationen. In einem Clip zum Red Nose Day 2023 hatte er verraten, warum ihm diese Arbeit so wichtig ist: "Meine Mutter hat mir sehr früh erklärt, was die Ursachen für Obdachlosigkeit sein können. Ich bin sehr froh, dass sie das getan hat." Er würde allerdings befürchten, dass Diana von dem heutigen Ausmaß der Obdachlosigkeit in England erschüttert wäre.

Getty Images Prinz William besucht das Trust's Oak Cancer Centre 2023

Getty Images Prinzessin Diana, Mai 1981

