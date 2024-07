Profil gehackt? Doja Cat beleidigt ihre Kolleginnen im Netz

Am Montag sorgte Doja Cat (28) für eine Menge Aufruhr. Auf X wütete die US-amerikanische Rapperin gegen ihre Musikkolleginnen. "Scheiß auf die blöde Schl*mpe, Iggy Azalea (34)", schoss sie unter anderem gegen die australische Rapperin. Auch Nicki Minaj (41) wurde nicht verschont. "Wo bist du, Nicki?", schrieb Doja provokativ. Doch damit nicht genug. Unter einem Beitrag des umstrittenen Andrew Tates kommentierte sie liebevoll: "Hey Boo." Fans der Sängerin können jetzt jedoch aufatmen. Doja Cat ist nicht durchgedreht, sondern wurde wohl Opfer eines Hackerangriffs! "Mein Twitter-Konto [X] ist gehackt worden, diese Nachrichten sind nicht von mir", stellt die "Streets"-Interpretin nun auf Instagram klar.

Hat Doja durch die vermeintlichen Beleidigungen jetzt Ärger mit ihren Rap-Kolleginnen? Iggy zeigt sich von den X-Beiträgen der 28-Jährigen unbeeindruckt. "Macht euch ruhig lustig über das Mädchen, aber ich bin cool mit ihr, also f**** euch und die Tweethacker", verteidigt sie ihre Freundin auf der Plattform und fügt wütend hinzu: "Hacker schießen wieder gegen mich, weil sie auf mich fixiert sind, aber sie haben nicht bedacht, dass ich auch im echten Leben mit Leuten interagieren kann und das passt nicht in die Realität!" Nicki und Andrew haben sich bisher noch nicht zu dem Vorfall geäußert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Doja in den Fokus der Medien gerät. Auch durch ihre Kleidung zieht die Musikerin regelmäßig die Aufmerksamkeit auf sich. Besonders bei der diesjährigen Met Gala im Mai sorgte der R&B-Star für einen echten Hingucker. Zu der Veranstaltung, die unter dem Motto "Garden of Time" stand, erschien sie in einem schlichten weißen T-Shirt-Kleid. Das Besondere war jedoch, das Kleid war komplett durchnässt!

Getty Images Doja Cat bei der Met Gala 2024 im Wet Look

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea, australische Rapperin

Glaubt ihr Doja Cat, dass ihr Konto gehackt wurde? Ja. Sie würde so was niemals selbst schreiben. Nein. Ich glaube, sie versucht sich damit nur zu retten. Ergebnis anzeigen



