Schwimmurkunde: Katie Price ist stolz auf ihren Sohn Harvey!

Katie Price (46) ist stolz auf ihren Sohn Harvey Price (22)! Der älteste Sohn des ehemaligen Models erhält nämlich eine sportliche Auszeichnung. Auf Instagram postet die Reality-TV-Bekanntheit stolz ein Foto ihres Sprösslings. "Ich bin so stolz auf Harvey. Er hat eine Urkunde für das Schwimmen von 30 Bahnen ohne Unterbrechung bekommen", freut sich die fünffache Mama unter dem Beitrag. Der süße Schnappschuss zeigt Harvey im Schwimmbecken mit der Urkunde in seinen Händen.

In den Kommentaren freuen sich die Fans mit dem Mutter-Sohn-Duo. "Wahnsinn. Das ist unglaublich. Gut gemacht, Harvey. Du bist ein Star" oder "30 Längen sind absolut brillant, Harvey", lauten nur einige der zahlreichen positiven Kommentare. Das fällt auch einem User auf: "Es ist so schön, die Unterstützung zu sehen. Ich habe einige der Kommentare gelesen, da war kein einziger böse."

Bald schon können sich die Fans über weitere Einblicke in Harveys Leben freuen. "BBC möchte eine weitere Dokumentation über Harvey drehen", verriet Katie kürzlich in einem Gespräch mit Daily Mail. Die Zuschauer können sich schon jetzt auf eine Menge Spaß gefasst machen. "Ich liebe Harvey, er bringt mich einfach zum Lachen", betonte die 46-Jährige und ergänzte: "Er hat so ein tolles Geplänkel, er ist einfach so lustig. Er ist so ein großartiger Mann."

Instagram / katieprice Harvey Price, Sohn von Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Sohn Harvey

