Katie Price plant neue Dokumentation mit ihrem Sohn Harvey!

Das britische Mutter-Sohn-Duo kehrt zurück ins Fernsehen! Fans können sich darauf freuen, Katie Price (46) und ihren Sohn Harvey (22) bald wieder in ihrem Alltag begleiten zu dürfen, denn wie der Reality-TV-Star nun gegenüber Daily Mail preisgibt, planen die beiden gemeinsam mit dem Sender BBC ein neues Projekt. "BBC möchte eine weitere Dokumentation über Harvey drehen", verrät sie. Worauf sich Zuschauer wohl einstellen können? Vermutlich eine Menge Spaß, denn Katie erklärt außerdem: "Ich liebe Harvey, er bringt mich einfach zum Lachen." Es gebe wohl eine Menge TikToks von den beiden bei gemeinsamen Unternehmungen. "Er hat so ein tolles Geplänkel, er ist einfach so lustig. Er ist so ein großartiger Mann", führt sie weiter aus.

Ob der Dokumentarfilm auch die typischen Gespräche zeigen wird, die eine Mama mit ihrem Sohn führt, wenn er älter wird und von denen Katie im Interview erzählt? "Ich darf nicht mehr 'Du bist mein kleiner Junge' zu ihm sagen, dann antwortet er: 'Nein, Mama, ich bin ein Mann!", plaudert die 46-Jährige. Stattdessen müsse sie ihn als erwachsenen Mann bezeichnen – ein Fakt, den sie noch nicht so ganz begreifen könne. "Er ist jetzt 22, ich kann es nicht glauben. Ich fühle mich alt!", offenbart sie.

Dass Harvey aber trotzdem für immer ihr Baby bleibe, machte sie schon im vergangenen Jahr in ihrem Podcast "The Katie Price Show" deutlich. Damals erzählte die Britin, dass sie ihren Sohn, seitdem er von zu Hause ausgezogen war, sehr vermisse. Und dem 22-Jährigen ging es da ähnlich. "Ich mache mir im Moment ein bisschen Sorgen um ihn, er ruft mich oft weinend an: 'Ich liebe dich, ich vermisse deine Kuscheleinheiten'", gestand sie. Ob Fans solche privaten Momente auch in der neuen Doku zu Gesicht bekommen werden, ist derzeit noch nicht bekannt, sie wird aber vermutlich an die zwei vorherigen Filme "Katie Price: Harvey and Me" und "Katie Price: What Harvey Did Next" anschließen. In letzterer begleitete das ehemalige Boxenluder Harvey dabei, wie er sich an das Leben im College anpasste.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Sohn Harvey

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr gespannt auf die neue Dokumentation von Katie und Harvey? Ja, ich kann es kaum erwarten! Nein, das interessiert mich nicht wirklich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de