So ernst ist es zwischen Brad Pitt und seiner Ines De Ramon

Brad Pitt (60) schwebt auf Wolke sieben. Nach seiner Trennung von Angelina Jolie (49) im Jahr 2016 ging der Schauspieler eine Weile allein durchs Leben – seit 2022 halten sich jedoch Liebesgerüchte um ihn und Ines De Ramon. Immer wieder wurden die zwei Turteltäubchen seither gemeinsam gesichtet. Ein Insider bestätigt nun: Der "Bullet Train"-Darsteller soll "immer noch sehr glücklich" mit der brünetten Schönheit sein. "Es ist mehr eine ernsthafte Beziehung als einfach nur Dating", berichtet die Quelle gegenüber People. Im Februar dieses Jahres sei Ines sogar bei Brad eingezogen.

Tatsächlich soll es zwischen den beiden sogar so ernst sein, dass der Hollywoodstar angeblich einen Hochzeitsantrag für seine Liebste plant. "Es gibt Gerüchte, dass Brad ihr in diesem Sommer einen Heiratsantrag machen will. Es könnte jederzeit passieren", behauptete kürzlich ein Insider gegenüber OK! Magazine. Eine weitere Quelle ist sich laut Daily Mail sicher: "Es ist nicht ausgeschlossen, dass er noch mehr Kinder in seinem Leben bekommen wird. Ines ist jung und Brad sagte, dass er zu hundert Prozent damit einverstanden ist, wenn sie Kinder haben möchte. Er liebt die Idee, ein Leben mit Ines aufzubauen."

Was wohl Brads Sprösslinge zu den Plänen ihres Vaters sagen? Zu seinen Kids Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18), Knox (15) und Vivienne (15) soll der 60-Jährige nicht das beste Verhältnis haben. So legte seine Tochter Shiloh pünktlich zu ihrem 18. Geburtstag seinen Nachnamen ab und nennt sich nun nur noch Jolie. Dieser Schritt soll Brad hart getroffen haben, erklärte ein Insider gegenüber People: "Die Erinnerung daran, dass er seine Kinder verloren hat, ist natürlich nicht leicht für Brad. Er liebt seine Kinder und vermisst sie. Es ist sehr traurig."

MEGA Ines De Ramon, März 2023

Getty Images Brad Pitt bei einem Formel-1-Rennen in Silverstone, England, im Juli 2024

