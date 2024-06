Tochter Shiloh lehnt seinen Namen ab: Brad Pitt ist traurig!

Brad Pitts (60) Verhältnis zu seiner Ex-Frau Angelina Jolie (48) und den gemeinsamen Kids soll sehr angespannt sein. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass seine Tochter Shiloh Jolie-Pitt (18) sich entschieden hat, von nun an nur noch den Nachnamen Jolie zu tragen. Diese Nachricht soll auch zu Papa Brad durchgedrungen sein. "Er weiß Bescheid und ist sehr enttäuscht, dass Shiloh seinen Nachnamen fallen gelassen hat. Er hat sich noch nie so sehr gefreut, wie bei ihrer Geburt. Er wollte immer eine Tochter haben", plaudert ein Insider gegenüber People aus. Die Quelle erklärt weiter: "Die Erinnerung daran, dass er seine Kinder verloren hat, ist natürlich nicht leicht für Brad. Er liebt seine Kinder und vermisst sie. Es ist sehr traurig."

Der "Once Upon a Time... in Hollywood"-Star sei zwar glücklich mit seinem Leben an der Seite seiner neuen Partnerin Ines de Ramon, doch die Distanz zu seinen Sprösslingen soll weiterhin sehr schmerzhaft für ihn sein. Besonders der lange Sorgerechtsstreit zwischen Brad und Angelina habe einen Keil zwischen die Familienmitglieder getrieben. "Er liebt alle seine Kinder immer noch sehr. Dieser Prozess war sehr schwer für die ganze Familie", schilderte jüngst ein weiterer Insider die vertrackte Situation.

Am 27. Mai feierte die erste leibliche Tochter der zwei Hollywoodstars ihren 18. Geburtstag – und als Volljährige beantragte sie direkt die Streichung ihres zweiten Nachnamens, wie offizielle Dokumente, die TMZ vorliegen, beweisen. Es scheint so, als sei dies eine der ersten Entscheidungen gewesen, die Shiloh als Erwachsene treffen wollte. "Shiloh hat ihren eigenen Anwalt engagiert und eigenständig dafür bezahlt", berichtete ein Insider kurze Zeit später gegenüber People.

Getty Images Brad Pitt bei der "Babylon"-Premiere 2023 in London

Getty Images Shiloh Jolie-Pitt

