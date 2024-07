Spielt Sophie Turner hier etwa auf Scheidung mit Ex Joe an?

Sophie Turner (28) und Joe Jonas (34) gehen seit Herbst 2023 getrennte Wege. Aktuell stecken beide noch immer inmitten ihrer Scheidung – und trotzdem wirkt es so, als ob die Game of Thrones-Darstellerin das Drama mit einem Augenzwinkern betrachten kann. In einem YouTube-Clip eines Spirituosenherstellers macht die Schauspielerin offenbar Andeutungen auf die Schlagzeilen rund um das Liebes-Aus. Während die Beauty in dem Video mit einem Barkeeper flirtet, merkt sie an: "Ich suche etwas ganz anderes – etwas Frisches, Spaßiges." Dies müsse "fröhlich und spritzig" sein und auf "jeder Party willkommen." Meint der Hollywoodstar damit einen neuen Partner? Am Ende fragt Sophie mit einem Lächeln auf den Lippen: "Glaubst du, ich werde das finden? Oder verlange ich zu viel?" Auf diese Frage gibt es für die Serienbekanntheit zwar keinen Traummann, dafür aber ein Getränk, das wohl die Antwort auf ihre Vorstellungen ist.

Ob sie in der Werbekampagne wirklich auf die Ehe mit Joe anspielt, bleibt offen. Zumindest wurde ihr unter anderem vorgeworfen, dass angeblich durchzechte Partynächte und Vernachlässigung ihrer Tochter am Beziehungsaus schuld seien. In einem früheren Vogue-Interview dementierte die 28-Jährige jedoch die Gerüchte. "Ich musste mir einfach immer wieder sagen: 'Nichts davon ist wahr. Du bist eine gute Mutter und du warst nie ein Partylöwe", behauptete Sophie.

Auch Joe machte wohl gewisse Anspielungen, was die Scheidung betrifft. In einem Video auf TikTok präsentierte das Jonas Brothers-Mitglied neue Musik mit verdächtigen Lyrics. "Komm schon, Joe, du hast so viel mehr, wofür du dankbar sein kannst. Hör auf, traurig zu sein, denn du machst den Raum ungemütlich. Okay, ich verstehe, im Moment fühlst du dich so elend", lautete es. Ob er in dem Lied tatsächlich die Trennung von Sophie verarbeitet, verriet der 34-Jährige jedoch nicht.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, im Oktober 2022

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Premiere des Films "Devotion", September 2022

