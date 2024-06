Singt Joe Jonas in seinem neuen Song über Sophie-Trennung?

Joe Jonas (34) scheint in seinem neuen Song seine Gefühle zu verarbeiten! Im September vergangenen Jahres gaben der Sänger und seine Frau Sophie Turner (28) bekannt, dass sie von nun an getrennte Wege gehen. Rund acht Monate später kündigt der Jonas Brothers-Frontmann neue Musik an – und es macht den Eindruck, als ob er über seinen Zustand nach dem Liebes-Aus singt! Auf TikTok teilt er einen Clip, in dem er auf einem Fahrrad fährt. Dabei trällert er: "Komm schon, Joe, du hast so viel mehr, wofür du dankbar sein kannst. Hör auf, traurig zu sein, denn du machst den Raum ungemütlich. Okay, ich verstehe, im Moment fühlst du dich so elend." Ob das Lied tatsächlich auf die Scheidung anspielt, lässt er aber offen.

Auch Sophie hat mit dem Liebes-Aus ganz schön zu kämpfen gehabt. Wie die Schauspielerin im Interview mit Vogue offen verriet, sei die Situation schlimm für sie gewesen: "Das waren die schlimmsten Tage meines Lebens. Ich kann meine eigenen Gefühle nicht besonders gut verarbeiten. Ich schließe sie weg und dann verwandeln sie sich in echte Depressionen und Ängste." Die Game of Thrones-Darstellerin hätte sich vor allem für ihren gemeinsamen Nachwuchs etwas anderes gewünscht: "Ich bin unglücklich über die Art und Weise, wie sich alles abgespielt hat, vor allem, wenn es um meine Kinder geht. Sie sind die Opfer in all dem."

Auch wenn sie die Sorgerechtsregelungen für ihre Töchter Willa und Delphine noch nicht endgültig geklärt haben, geht es sowohl bei Joe als auch bei Sophie gefühlsmäßig wieder bergauf – denn beide sind wieder vergeben. Die Britin soll seit einigen Monaten den Adelsspross Peregrine Pearson daten. Der einstige Disney-Star wurde im Januar erstmals mit dem Model Stormi Bree Henley (33) in Verbindung gebracht und scheint auch aktuell noch mit ihr happy zu sein. Erst vor wenigen Wochen wurden sie beim Knutschen gesichtet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im September 2022

Anzeige Anzeige

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihren Kids

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Joes neuer Song handelt von der Scheidung? Ja, auf jeden Fall. Es hört sich danach an. Nee, ich glaube, es geht um etwas anderes. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de