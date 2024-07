Trotz Drama um Scheidung: Billy Ray Cyrus "ist glücklich"

Seit Wochen sorgen Billy Ray Cyrus (62) und seine Noch-Ehefrau Firerose mit ihrem Scheidungskrieg für ordentlich Aufsehen. Trotz alledem soll es dem Countrysänger aktuell ziemlich gut gehen – das behauptet zumindest jetzt ein Insider gegenüber People. Demnach will Billy Ray "das ganze Drama in der Vergangenheit lassen": "Er ist glücklich in Nashville und es geht ihm gut. Er ist mit engen Freunden zusammen und hat einen guten Kontakt zu [seiner Tochter] Noah (24)."

Der 62-Jährige glaubt, dass Johanna Rose Hodges, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt, ihn nur wegen seines Geldes geheiratet habe – für ihn war die Beziehung "nur ein Schwindel" und er sei "glücklich, aus der Ehe raus zu sein." "Er fühlt sich glücklich, dass er das alles herausgefunden hat", betont der Insider außerdem gegenüber dem Medium.

Im August 2022 hatten sich der "Achy Breaky Heart"-Interpret und die Blondine verlobt, wenige Monate später gaben sich die beiden das Jawort. Im vergangenen Monat wurde dann schließlich öffentlich bekannt, dass der Vater von Miley Cyrus (31) nach einem halben Jahr Ehe die Scheidung einreicht. Seitdem liefern sich Billy Ray und Firerose einen erbitterten Rosenkrieg – und werfen sich gegenseitig sogar Missbrauch vor.

Getty Images Firerose und Billy Ray Cyrus, Musiker

Getty Images Billy Ray Cyrus, Sänger

