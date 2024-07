Zac-Efron-Brotdose? Joey King schwärmte für ihren Co-Star

Für ihren neuen Film "A Family Affair" stand Joey King (24) gemeinsam mit erfahrenen Co-Stars wie Nicole Kidman (57) und Zac Efron (36) vor der Kamera – eine tolle Erfahrung für die junge Schauspielerin. Doch über die Zusammenarbeit mit dem High School Musical -Star dürfte sie sich aus einem bestimmten Grund ganz besonders gefreut haben. "Ich liebe ihn. Ich bin aufgewachsen mit seinem Gesicht aufgedruckt auf allem, was ich besaß", gesteht die "The Kissing Booth"-Darstellerin jetzt in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon (49)". "Hattest du eine Zac-Efron-Brotdose oder so etwas?", scherzt der Moderator. Joey lacht: "Hatte ich... und noch so viel mehr! Ich hatte sein Gesicht überall drauf und ich war so ein Fan und er war so, so fantastisch."

Mit ihrem Kindheitsschwarm am Set abzuhängen, sei sehr aufregend gewesen. Joey erzählt, sie habe sogar einige der Songs der beliebten Disney-Streifen mit Zac gemeinsam singen dürfen. Doch auch privat scheinen die beiden Hollywoodstars auf einer Wellenlänge gewesen zu sein. "Er ist so fit. Er hat mir geholfen und mir etwas über meine Proteinzufuhr beigebracht. Er ist sehr hilfreich mit seinen Wellness-Tipps", berichtet die 24-Jährige.

Dass Zac während seiner Arbeit mit den Songs der "High School Musical"-Filme konfrontiert wird, passiert wohl häufiger – und das, obwohl der erste Film der Trilogie bereits 2006 in die Kinos kam! Am Set seines Filmes "Iron Claw" hatten Kollegen die Lieder angestimmt und versucht, ihn damit aus dem Konzept zu bringen. "Ich musste in der Rolle bleiben, während das passierte und alle anderen drehten einfach durch. Die Kamera war auf mich gerichtet und ich habe einfach nur versucht, in der Rolle zu bleiben", erinnerte er sich gegenüber W Magazine und fügte hinzu: "Die Leute machen das gerne, um mich zu ärgern. Das ist ziemlich lustig."

Getty Images Joey King und Zac Efron, "A Family Affair"-Stars

Getty Images "High School Musical"-Star Zac Efron im Jahr 2006

Was haltet ihr davon, dass Joey so offen ausplaudert, dass sie in Zac verknallt war? Ich finde es lustig! Ich finde es ganz schön peinlich... Ergebnis anzeigen



