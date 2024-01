Co-Stars ärgern Zac Efron mit "High School Musical"-Rolle

Sie haben seinen wunden Punkt gefunden! Zac Efron (36) erlangte durch die Rolle des Troy Bolton in den High School Musical-Filmen große Berühmtheit. Mittlerweile hat sich der einstige Teenieschwarm zu einer echten Hollywood-Größe entpuppt und ist im Laufe seiner Karriere in die verschiedensten Rollen geschlüpft. Momentan steht er für den Sportfilm "Iron Claw" vor der Kamera. Nun verrät Zac, dass seine Co-Stars ihn am Set mit seiner Paraderolle gepiesackt haben!

Im Interview mit W Magazine plaudert der Schauspieler aus dem Nähkästchen und erzählt, dass seine Kollegen ihn gerne in Verlegenheit gebracht haben. Während sie eine Szene des Films drehten, fingen die anderen Darsteller plötzlich an, ein Lied aus "High School Musical" zu singen. "Ich musste in der Rolle bleiben, während das passierte und alle anderen drehten einfach durch. Die Kamera war auf mich gerichtet und ich habe einfach nur versucht, in der Rolle zu bleiben", erinnert er sich zurück. Schlimm sei das für den Leinwand-Hottie aber nicht gewesen: "Die Leute machen das gerne, um mich zu ärgern. Das ist ziemlich lustig."

Erst kürzlich durfte Zac sich über einen weiteren großen Karriereerfolg freuen: Der "Baywatch"-Star wurde mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt. In seiner Rede bedankte sich der Filmstar bei den Produzenten seines ersten Films für ihr Vertrauen und schwelgte in Erinnerung an seinen verstorbenen Co-Star Matthew Perry (✝54).

