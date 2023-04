War "Infinity Pool"-Dreh schlimm für Alexander Skarsgård?

Es ist endlich so weit! Der neue Streifen von Brandon Cronenberg (43) läuft seit heute in den deutschen Kinos. Für "Infinity Pool" schlüpften Alexander Skarsgard (46) und Mia Goth (29) in die Hauptrollen, James und Em Forster. Die beiden reisen in dem Film in ein luxuriöses Resort – doch durch einen tödlichen Unfall kommt es zu zahlreichen gewaltvollen Momenten des Schreckens. Waren die Dreharbeiten für Alexander auch so schrecklich?

"Nein, das war es definitiv nicht", berichtet der Schauspieler gegenüber Promiflash. Es sei ein wirklich lustiges und entspanntes Set gewesen. "Das könnte ein bisschen überraschend sein, wenn man den Film sieht, der wirklich dunkel und verstörend wirkt. Aber der Dreh war wirklich nicht traumatisierend, zumindest für mich", plaudert er aus. Er und sein Co-Star Mia hätten sehr viel miteinander gelacht und eine tolle Zeit zusammen gehabt, lässt er Promiflash wissen.

Auch privat hat der Hottie garantiert eine tolle Zeit – denn Alexander bestätigte vor wenigen Wochen: Er ist Papa geworden! Lange war spekuliert worden, was wirklich an den Gerüchten dran ist, bis eine Reporterin von Entertainment Tonight ihm zur Vaterschaft gratulierte. Die Glückwünsche hatte der Blondschopf mit einem "Vielen Dank" angenommen.

Anzeige

Getty Images Alexander Skarsgard und Mia Goth

Anzeige

Getty Images Alexander Skarsgård, Berlinale 2023

Anzeige

Getty Images Alexander Skarsgård, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de