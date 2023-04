"Infinity Pool": Ähnelt Alexander Skarsgård seiner Rolle?

So sehr ähnelt er seiner Filmrolle. Der neue Horrorfilm "Infinity Pool" läuft ab heute in den deutschen Kinos und erzählt die Geschichte des Urlaubs von James Foster und seiner Frau, der sich in einen absoluten Horrortrip verwandelt. Alexander Skarsgård (46) und Mia Goth (29) spielen die Hauptrollen in dem schaurigen Film. Doch wie viel Ähnlichkeit hat der Schauspieler Alexander mit seiner Filmrolle James? Das erzählt er jetzt im Promiflash-Interview.

"Ich versuche immer, eine Verbindung zwischen mir und meinen Rollen herzustellen. Das ist enorm wichtig für mich", erklärt Alexander. Außerdem stellt er klar: "Man muss den Charakter, den man spielt, nicht immer mögen, aber man sollte versuchen, ihn zu verstehen." Eine Ähnlichkeit zu seiner Rolle habe der Schauspieler: Seine Unsicherheiten. "Da ist auf jeden Fall etwas James in mir", gibt er zu.

Alexander sprach außerdem darüber, ob der Dreh des Horrorfilmes ihm psychisch zusetzte. "Nein, das war es definitiv nicht. Das könnte ein bisschen überraschend sein, wenn man den Film sieht, der wirklich dunkel und verstörend wirkt. Aber der Dreh war wirklich nicht traumatisierend, zumindest für mich", stellte der Schauspieler klar.

Getty Images Mia Goth und Alexander Skarsgård auf der Berlinale im Februar 2023

Getty Images Alexander Skarsgård, Schauspieler

Getty Images Alexander Skarsgård bei der Premiere von "The Legend Of Tarzan" in London, Juli 2016

