So war der "Infinity Pool"-Dreh für Alex Skarsgård und Co.!

"Infinity Pool" besticht durch Brutalität und Horrormomente – doch am Set des Films lief es ganz anders ab! Ab dem 20. April läuft der neue Streifen von Brandon Cronenberg (43) in den deutschen Kinos. In dem Thriller geht es um die Abgründe einer brutalen Gesellschaft. Die Dreharbeiten für das Projekt waren aber alles andere als schlimm: Im Promiflash-Interview schwärmen die Darsteller Alexander Skarsgård (46) und Mia Goth (29) bei der Berlinale glatt von der Zeit am "Infinity Pool"-Set! "Die Dreharbeiten waren nicht traumatisierend, zumindest für mich, wir haben viel gelacht!", erklärt Alex.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de