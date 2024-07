Bollywoodstar Shah Rukh Khan spaziert mit Tochter durch NYC!

Da konnten die New Yorker ihren Augen wohl nicht trauen! Eigentlich ist es nicht ungewöhnlich, im Big Apple auf einige namhafte Stars zu treffen. Doch nun bereicherte nicht etwa eine Bekanntheit aus Hollywood die Bewohner mit ihrer Anwesenheit, sondern der liebevoll genannte König von Bollywood Shah Rukh Khan (58)! Dieser war allerdings nicht alleine in den Straßen von New York unterwegs, sondern in Begleitung seiner Tochter Suhana (24). Fotos, die NDTV vorliegen, zeigen ihn gemeinsam mit seinem Nachwuchs beim Spaziergang durch die Weltstadt.

Auf einigen der Bilder ist das Vater-Tochter-Gespann in einem Café beim Bezahlen an der Kasse zu sehen. Des Weiteren wurden die zwei auch beim entspannten Shopping in verschiedenen Geschäften gesichtet. Shah Rukh schien den Aufnahmen zufolge besonders an neuen Schuhen interessiert zu sein. Man erkennt auf den Schnappschüssen, dass sich der berühmte Inder für einen eher bequemen Look an diesem freien Tag mit seinem Spross entschied. So trug er einen lässigen, grauen Pullover und auf seinem Kopf eine Baseball-Kappe, während Suhana in einem farbenfrohen Kleid die sommerlichen Temperaturen fern der Heimat genoss.

Der Multimillionär soll am 10. August bei dem Filmfestival von Locarno mit dem Career Achievement Award ausgezeichnet werden. Über zahlreiche weitere Preise, zum Beispiel den indischen Filmfare Award, durfte er sich im Laufe seiner Karriere bereits freuen. Insbesondere das vergangene Jahr hat beruflich gesehen eine immense Bedeutung für ihn. Mit drei absoluten Blockbustern kehrte er nach einer längeren Pause zurück auf die große Leinwand. Wie sich herausstellte, wurden alle seine Filme zu Kassenschlagern und brachen zahlreiche Rekorde des indischen Kinos.

Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Frau Gauri, Tochter Suhana, sowie seinen Söhnen Aryan und AbRam

Getty Images Shah Rukh Khan, Bollywood-Star

