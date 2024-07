Eva Longoria verrät: Sie und Meryl Streep sind Cousinen

Eva Longoria (49) und Meryl Streep (75) spielen beide in der Comedyserie Only Murders in the Building mit. Neben ihrer schauspielerischen Karriere haben die Hollywoodstars offenbar eine weitere Verbindung, die einige Fans verblüffen mag – das enthüllt die Desperate Housewives-Bekanntheit in einem Interview mit Extra. "Meryl und ich sind Cousinen. Wir haben beide bei der DNA-Show von Dr. Gates mitgemacht!", plaudert die Beauty aus und erklärt: "Meryl und ich haben einen gemeinsamen Verwandten!"

Im weiteren Verlauf des Gesprächs erzählt Eva von einer witzigen Anekdote, die sich auf einem Event abspielte. "Jahre später sah ich sie auf einer Veranstaltung und mein Freund meinte: 'Geh und sag ihr, dass ihr Cousinen seid.' Ich erwiderte: 'Nein, ich werde Meryl Streep nicht sagen, dass wir Cousinen sind!' Dann höre ich ein: 'Cousine!' Ich drehe mich um und es ist Meryl!" Während der Dreharbeiten zu der Sendung wurde diese Bezeichnung daraufhin zum Running-Gag.

In "Only Murders in the Building" verkörpert die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin die Rolle der Loretta Durkin. Dank dieser Darbietung knackte die 75-Jährige einen beachtenswerten Rekord: Sie wurde im vergangenen Jahr bereits zum 33. Mal für einen Golden Globe nominiert. Damit galt Meryl laut Deadline als die Schauspielerin, die am häufigsten für die begehrte Auszeichnung nominiert wurde.

Getty Images Eva Longoria, Schauspielerin

Getty Images Meryl Streep, Schauspielerin

