Meryl Streep knackt ihren Rekord bei den Golden Globes!

Ein weiterer Erfolg für Meryl Streep (74)! Die Schauspielikone hat ihren Durchbruch in den 70er-Jahren erlebt. Seitdem hat sie verschiedene ikonische Rollen verkörpert. Für ihre Schauspielkunst hat die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin auch schon so manche Auszeichnungen erhalten. Mit 21 Nominierungen hält sie derzeit den Rekord für die meisten Oscar-Nominierungen. Nun das: Meryl bricht ihren eigenen Rekord bei den Golden Globes!

Der Mamma Mia-Star ist derzeit Teil des Serienhits Only Murders in the Building. Für ihre Rolle der aufstrebenden Schauspielerin Loretta Durkin wurde sie nun laut Deadline zum 33. Mal für einen Golden Globe nominiert. Damit knackt die 70-Jährige ihren eigenen Rekord für die häufigsten Nominierungen für den Filmpreis! Bisher wurde Meryl achtmal mit der Trophäe ausgezeichnet. 2017 durfte sie sich zudem über den "Cecil B. DeMille Award" für ihr Lebenswerk freuen. Mit dieser Auszeichnung werden Personen geehrt, die herausragende Beiträge zur Welt der Unterhaltung geleistet haben.

Am 7. Januar findet die 81. Preisverleihung der Golden Globes statt. Dann entscheidet sich, ob Meryl einen weiteren Sieg einheimsen wird. Neben der Schauspiellegende könnten auch weitere Darsteller aus der Serie "Only Murders in the Building" ausgezeichnet werden. Selena Gomez (31) könnte für ihre Rolle der jungen Künstlerin Mabel Mora als "Beste Schauspielerin – Komödie oder Musical" geehrt werden.

Getty Images Meryl Streep bei den Oscars 2023

actionpress /Patrick Harbron/Hulu Meryl Streep, 2023

Disney+ Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short in "Only Murders in the Building"

