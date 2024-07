Keine Ehekrise? Ben Affleck strahlt auf dem Weg zur Arbeit

Hat sich bei Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) alles wieder eingerenkt? Seit einigen Monaten wird gemunkelt, dass die beiden sich bald scheiden lassen. Den Eindruck macht der "Gone Girl"-Star im Moment allerdings nicht – tatsächlich sieht er auf den aktuellen Bildern, die Daily Mail vorliegen, ziemlich glücklich aus. In seinem Wagen fährt er in eine Tiefgarage hinein und läuft daraufhin in einem schicken Anzug in ein Bürogebäude. Wie die Schnappschüsse zeigen, trägt er dabei stolz seinen Ehering und ein breites Grinsen im Gesicht.

Möglicherweise stürzt sich der Schauspieler aber auch nur in seine Arbeit, um sich von seinen ehelichen Problemen abzulenken. Schon vor wenigen Tagen wurde er ebenfalls an seinem Büro gesichtet, während Jenny sich eine schöne Zeit in den luxuriösen Hamptons machte. Zur Feier des "Independence Day" verbrachte die Sängerin einige Tage mit ihren Freunden und Bekannten in dem beliebten Urlaubsort der Stars – ohne ihren Ehemann. Das war bereits das zweite Mal, dass die "Let's Get Loud"-Interpretin alleine verreiste: Bereits im Juni hatte sie einige Tage mit ihren Freunden in Italien verbracht.

Bereits seit Mai halten sich garstige Gerüchte, dass die Ehe von Ben und Jennifer auf eine baldige offizielle Scheidung hinausläuft. Allerdings meldete sich vor wenigen Tagen ein vermeintlicher Insider bei Page Six, laut dem die Ehe schon zwei Monate vorher in die Brüche gegangen sei. Trotz der angeblichen Trennung soll Ben aber immer noch sehr "beschützend gegenüber Jennifer" sein, wie die Quelle verriet.

Instagram / steviemackey Jennifer Lopez mit ihrem Gesangscoach Stevie Mackey

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei einer Premiere im Mai 2023

