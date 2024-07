Molly-Mae Hague ist "Brautzilla" bei Hochzeitsvorbereitungen

Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury stecken mitten in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit! Erst vor wenigen Tagen gaben sich Zoe, die Schwester der Influencerin, und ihr Partner das Jawort – und das hat der Britin offenbar noch mal Druck für ihren eigenen großen Tag gemacht. "Molly hat sich immer geweigert, über ihre eigene Hochzeit zu sprechen, bevor Zoe geheiratet hat, weil sie wollte, dass sich dieses Jahr nur um Zoe dreht. Aber jetzt, wo es vorbei ist, ist Molly voll im 'Brautzilla'-Modus", verrät ein Insider gegenüber OK! und fügt hinzu: "Es wird eine Hochzeit, wie sie noch niemand zuvor gesehen hat. Tommy hat da nicht viel mitzureden."

Vielleicht können die Fans der 25-Jährigen bald sogar mitverfolgen, wie sie ihre Trauung plant! Wie Daily Mail berichtete, seien sie und der Boxprofi nämlich im Gespräch für eine eigene Reality-TV-Show über ihr Leben als dreiköpfige Familie und ihre Hochzeitsvorbereitungen. "Der Vertrag muss noch unterschrieben werden, aber wenn es so weit ist, hoffen sie, dass die Dreharbeiten mit der Familie im Juli beginnen und bis zu ihrer Hochzeit andauern", gab ein Informant gegenüber dem Medium preis.

Molly-Mae und Tommy hatten sich 2019 in der britischen Version der Kuppelshow Love Island kennen und lieben gelernt. Im Januar vergangenen Jahres kam ihre gemeinsame Tochter Bambi zur Welt. Ein paar Monate nach der Geburt der Kleinen stellte der Sportler seiner Partnerin die Frage aller Fragen – und zwar mit einem riesigen Klunker! Laut einer Diamantexpertin musste Tommy dafür tief in die Tasche greifen. "Was den Wert des Rings angeht, so würde ich ihn auf über 600.000 Pfund schätzen", erklärte sie gegenüber The Sun.

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi, im Mai 2024

Instagram / tommyfury Boxer Tommy Fury und Influencerin Molly-Mae Hague

