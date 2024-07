Nach Netz-Mobbing: Kate Beckinsale bietet Kritikern Stirn!

Kate Beckinsale (50) hat sich längst einen Namen im Filmbusiness gemacht. Trotz ihrer weltweiten Erfolge muss sie sich jedoch auch den Schattenseiten der Branche stellen. Zuletzt fiel die Schauspielerin vor allem viel Kritik im Netz zum Opfer. Der Grund: Ihr Aussehen und Verhalten entsprächen nicht ihrem Alter. Doch statt sich davon unterkriegen zu lassen, bietet Kate ihren Hatern die Stirn. "Ich dachte, ich lasse sie ihre Woche mit einem Schuss Freude beginnen, indem ich ein Haarnetz anziehe", erklärt sie in einem Instagram-Video, das sie mit einer überdimensionalen Schleife zeigt, und ergänzt: "Also für diejenigen von euch, die sich darüber aufregen – schaut her, Bitches."

In dem kurzen Clip trägt die 50-Jährige neben ihrem auffälligen Haar-Accessoire noch weitere Kleidungsstücke, mit denen sie offensichtlich auch den letzten Kritiker aus der Reserve locken will. Demnach runden ein rosafarbenes Bikini-Unterteil und ein dazu passendes Crop Top mit Hamster-Print auf Brusthöhe den provokanten Look der "Van Helsing"-Darstellerin ab. "Lasst uns auf die Deppen anstoßen. Lasst uns auf die Arschlöcher anstoßen. Lasst uns auf die Drecksäcke anstoßen", betitelt sie ihre Aufnahme abschließend. Zusätzlich zu ihrer klaren Kampfansage beschert sie ihren Fans dann sogar noch ein paar weitere Detailschnappschüsse ihres Looks in ihrer Story.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Kate im Netz gegen kritische Stimmen zur Wehr setzt. Nachdem ein Fan unter einem ihrer Postings kommentiert hatte, sie sei etwas zu dünn geworden, meldete sich die Britin prompt mit einer schlagfertigen Antwort zurück. "Was Sie über mein Aussehen denken und wie ich aussehen sollte, unabhängig von den Umständen in meinem Leben und dem meiner Familie, ist nicht wichtig", ließ sie den Follower damals unter anderem deutlich wissen. Dabei benannte sie auch einige der schwierigen Erlebnisse, denen sie in den vergangenen Wochen und Monaten ausgesetzt war.

Kate Beckinsale, Schauspielerin

Kate Beckinsale bei den Golden Globes 2024

