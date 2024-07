Nanu! Julia Roberts überrascht mit blonden Haaren am Filmset

Bei ihr muss man zweimal hinsehen! Julia Roberts (56) steht derzeit für ihren neuen Film "After the Hunt" vor der Kamera. Am Dienstag wurde sie nun erstmals am Set der Produktion in Cambridge gesichtet. Dort überraschte die Schauspielerin mit einer völlig veränderten Frisur. Statt ihrer gewohnten dunklen Lockenpracht präsentierte sie sich jetzt mit kürzeren, blond gefärbten Haaren! Wie Daily Mail berichtet, zeigen aktuelle Fotos offiziell die neue Mähne des Weltstars!

Am Drehort sah Julia lässig und dennoch schick aus, als sie in das Outfit für ihre Rolle schlüpfte. So trug die Beauty einen grau-karierten Blazer, ein weißes T-Shirt sowie eine ebenfalls weiße Stoffhose. Später tauschte sie den karierten Blazer gegen eine schwarze, locker sitzende Variante aus. Die 56-Jährige schien bestens gelaunt zu sein und strahlte über das ganze Gesicht. Auch mit der Filmcrew scherzte der Star und nahm sich Zeit für entspannte Gespräche am Set. Die US-Amerikanerin spielt in dem kommenden Thriller eine College-Professorin, deren Leben wegen eines Studenten aus den Fugen gerät. Die Besetzung kann sich durchaus sehen lassen. So wird man an der Seite von Julia namhafte Kollegen sehen, wie Michael Stuhlbarg, Ayo Edebiri (28), Chloe Sevigny (49), Ariyan Kassam, Lio Mehiel und Will Price. Einen konkreten Termin für die Veröffentlichung des Films gibt es derzeit noch nicht.

Erst vor wenigen Tagen teilte die berühmte Darstellerin mit aller Welt ein besonderes Jubiläum. Denn bereits seit ganzen 22 Jahren sind sie und ihr Ehemann Danny Moder (55) jetzt miteinander verheiratet. Diesen romantischen Anlass nutzte die Schauspielerin, um einen herzergreifenden Schnappschuss der beiden auf Social Media zu posten.

Getty Images Julia Roberts im September 2022

Getty Images Julia Roberts und Danny Moder in Santa Monica

