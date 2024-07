Oh, là, là! Sharon Stone malt halb nackt an einem Gemälde

Sharon Stone (66) arbeitet fast splitterfasernackt an einem Gemälde. Auf einem Foto, das die "Basic Instinct"-Darstellerin auf Instagram veröffentlicht, steht sie mit dem Rücken zur Kamera, während sie an einem Bild arbeitet. Bis auf eine knappe Bikinihose ist Sharon dabei nackt. "Manchmal muss ich einfach vom Pool zum Malen wechseln", kommentiert sie den Beitrag. Die US-Amerikanerin malt schon seit Jahren. Für ihre Werke erhält sie durchaus positive Kritik. Dieses Jahr waren ihre Kunstwerke dann im Rahmen einer Vernissage in Berlin auch zum ersten Mal in Europa zu sehen.

Die Fans feiern Sharons Netzbeitrag. "Denn an diesem Punkt im Leben kannst du tun, was immer du willst, und dabei verdammt gut aussehen", meint ein begeisterter User. "Als ich ein junges Mädchen war und 'Basic Instinct' sah, dachte ich, du wärst eine der schönsten Frauen, die es gibt! Nach all den Jahren ist es immer noch das Gleiche! Absolut ikonisch!", lautet ein weiterer Kommentar.

In ihrem Leben musste die 66-Jährige schon einiges durchmachen: Nachdem sie 2001 eine Hirnblutung erlitten hatte, konnte sie nie wieder an frühere Schauspielerfolge anknüpfen. Das belastet Sharon bis heute. "Ich habe meine Schauspielkarriere immer noch nicht zurück. Ich würde wirklich gerne wieder als richtige Schauspielerin arbeiten und nicht nur als schwache, unnötige Nebenfigur besetzt werden", klagte sie kürzlich in einem Interview mit The Times.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Stone, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Stone, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Foto von Sharon? Total cool! Etwas zu gewagt für meinen Geschmack. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de