Schock für Anne Wünsche: Glitzer Café steht unter Wasser

Bittere Nachrichten für die Stammgäste des Glitzer Cafés! Die Kaffeestube von Anne Wünsche (32) steht unter Wasser. Das teilt die Laiendarstellerin nun in ihrer Instagram-Story mit: "Falls jemand bei diesem 'grandiosen Wetter' überlegt hat, ins Café zu gehen: Wir müssen heute und sicher auch morgen schließen. Wir stehen unter Wasser […] und die Sicherungen sind raus". Ergänzend dazu teilt die Influencerin ein Foto, das den unter Wasser stehenden Eingang der Lokalität zeigt. Ein weiteres Foto zeigt die ebenfalls überschwemmten Spülbecken. "Da kommt einfach dreckiges Wasser aus dem Abfluss wieder hoch", klagt Anne den Followern ihr Leid.

Von den schlimmen Zuständen in ihrem Laden lässt sich die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit aber nicht die Laune verderben. "Wenn es einmal dicke kommt, dann richtig. Ich bleibe aber optimistisch", schreibt Anne unter eine weitere Story, in der sie auf dem Bett liegt und das Peace-Zeichen in die Kamera hält.

Vergangenes Jahr öffneten die Pforten des Glitzer Cafés. Bei der Eröffnung kam es sogar zu einem regelrechten Ansturm. "Keiner von uns hat damit gerechnet, dass es so unnormal voll wird. Ihr habt uns einfach restlos ausverkauft", berichtete das OnlyFans-Model damals im Netz. Viele Gäste mussten an dem Tag zum Bedauern der Ladenbesitzerin mit leeren Händen nach Hause gehen: "Das Problem war einfach, dass mir das so unglaublich leidtat, dass manche fünf bis sechs Stunden gewartet haben und einfach nicht durchgekommen sind und zum Schluss hatten wir einfach nichts mehr. Es war einfach so ein riesiger Ansturm".

Instagram / anne_wuensche Spülbecken des Glitzer Cafés

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

Wie findet ihr Annes Reaktion auf das Unglück? Ich finde es toll, dass sie so optimistisch bleibt. Ich finde, sie sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen… Ergebnis anzeigen



