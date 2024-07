So schön strahlt "Bridgerton"-Star Hannah Dodd in Wimbledon

Für das alljährliche Wimbledon-Tennisturnier schmeißen sich die Stars und Sternchen ganz besonders in Schale. Auch der Bridgerton-Star Hannah Dodd ist mit von der Partie. Auf Fotos von Daily Mail strahlt die Schauspielerin in einem auffälligen gelben Rüschenkleid und sieht dabei umwerfend aus! Ganz im Gegensatz zu Francesca Bridgerton, ihrem zurückhaltenden Seriencharakter, zieht die Britin in diesem Look alle Augen auf sich. Gekonnt kombiniert sie zu dem gelben Kleid von Ralph Lauren eine farblich passende Tasche. Mit einem eleganten Pferdeschwanz rundet das Model den Look ab.

In der beliebten TV-Show spielen Hannah und ihr Co-Star Victor Alli ein Liebespaar. Als Francesca und John Stirling leben sie ihre ganz eigene romantische Geschichte. Nicht nur ihre Seriencharaktere, sondern auch die Schauspielkollegen verstehen sich offenbar blendend. Im Interview mit Tatler schwärmte der US-Amerikaner vor wenigen Wochen über die Zusammenarbeit: "Ich habe [Hannah] definitiv als Schulter zum Anlehnen benutzt und umgekehrt, da wir beide neu waren und unsere Szenen hauptsächlich zusammen hatten. Diese Erfahrung miteinander zu teilen, war wirklich schön."

Auch zwischen weiteren "Bridgerton"-Stars ist während der gemeinsamen Dreharbeiten eine echte Freundschaft entstanden. So sind unter anderem Nicola Coughlan (37) alias Penelope Featherington und Simone Ashley alias Kate Sharma ein Herz und eine Seele. Angesprochen auf ihre Freundin, kam Simone vor wenigen Wochen auf einer Pressekonferenz gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Ich finde, Nicola ist einfach umwerfend. Sie ist eine großartige, starke, selbstbewusste und intelligente Frau!", erklärte die Britin begeistert.

Getty Images Hannah Dodd und Victor Alli, "Bridgerton"-Stars

Getty Images Nicola Coughlan, Simone Ashley und Charithra Chandran im Mai 2022

