Bodyshaming: Simone Ashley nimmt Nicola Coughlan in Schutz

In der dritten Staffel der Erfolgsserie Bridgerton verkörpert Nicola Coughlan (37) eine der Hauptrollen. Mit ihrer Darbietung spielt sie sich derzeit in zahlreiche Fan-Herzen. Doch offenbar haben nicht alle Zuschauer nur nette Worte für die Irin übrig. Die "Derry Girls"-Darstellerin muss mit viel Hass fertig werden – vor allem ihr Körper wird dabei immer wieder zum Thema. Das bleibt auch bei ihrer "Bridgerton"-Kollegin Simone Ashley nicht unbemerkt. "Die Hater werden immer etwas zu kritisieren finden. Ich denke, damit mussten wir alle schon Erfahrungen machen", erklärt sie beim Television Festival in Monaco. Doch die britische Schauspielerin ist sich sicher: Ich glaube wirklich nicht, dass sich Nicola davon unterkriegen lässt."

Nicola habe genug positive Dinge in ihrem Leben, auf die sie sich fokussieren könne. "Sie hat eine erfolgreiche und blühende Karriere und ihr ganzes Leben vor sich", stellt Simone klar und fügt hinzu: "Ich glaube wirklich an sie, wie der Rest der Welt auch." Im Gespräch über ihre Freundin und Kollegin kommt die 29-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Ich finde, Nicola ist einfach umwerfend. Sie ist eine großartige, starke, selbstbewusste und intelligente Frau!" Sie sei für viele – vor allem für Frauen auf der ganzen Welt – eine tolle Inspiration.

Erst vor wenigen Tagen sprach Nicola selbst das Thema ihrer Hater an. Immer wieder hätten Zuschauer behauptet, ihre Taille sei in der Netflix-Serie schmaler bearbeitet worden. "Ich habe ein paar Hater gesehen, die sagten: 'Du hast deine Taille mit Photoshop bearbeitet.' Und ich sagte: 'Nein, das habe ich nicht.'", stellte die Synchronsprecherin im Interview mit People klar. Die Wespentaille komme vor allem durch die historischen Kostüme: "Ich denke, wenn man lange genug ein Korsett trägt, passt sich der Körper an."

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Bridgerton", 2024

Anzeige Anzeige

Netflix / Liam Daniel Nicola Coughlan als Penelope Featherington in "Bridgerton"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Simone Nicola in Schutz nimmt? Toll. So sollte es unter Kolleginnen sein. Ich finde, es wirkt irgendwie überschwänglich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de