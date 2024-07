Wie verstehen sich Amira Pochers Kinder mit Christian Düren?

Amira Pocher (31) und Christian Düren (34) sind das neue Promipaar. Die Noch-Ehefrau von Oliver Pocher (46) und der Moderator wollen ihre Liebe nicht länger verstecken. Auch Amira und Ollis Kids hat Christian schon kennengelernt. In ihrem Podcast "Liebes Leben" verrät sie: "Ich muss ehrlich sagen, es funktioniert super. Wir haben sehr viel Spaß zusammen." Christian und Amiras Söhne unternehmen sogar etwas ohne sie: "Sie sind jetzt gerade auf der Monster-Truck-Show, weil ich gleich arbeiten muss. Alles super hier, ein gutes Team, muss ich sagen."

Vor wenigen Tagen lieferten Amira und Christian ihren ersten öffentlichen Auftritt als Paar. Auf dem roten Teppich der Modenschau des Labels Marc Cain feierten sie ihr Pärchendebüt – und zeigten sich dabei total verliebt! "Ich bin sehr erleichtert! Die Zeit war reif! Ich bin froh, dass das Versteckspiel endlich vorbei ist. Jetzt muss ich mich erst mal daran gewöhnen, dass ich ihn nicht mehr aus jeder Instagram-Story herausschneiden muss", erzählte sie wenig später im Bild-Interview.

Bislang äußert sich Oliver noch nicht zum Liebesglück seiner Ex – und das, obwohl er nach Bekanntgabe der Trennung immer wieder öffentlich gegen die Mutter seiner Kinder geschossen hatte. Sandy Meyer-Wölden (41), ebenfalls Ollis Ex, freut sich für Amira und Christian. "Ich persönlich finde es sehr schön, dass jetzt endlich etwas Ruhe reingekommen ist und ich bin froh, dass wir einfach als Familie so langsam wirklich wieder in den Frieden gefunden haben", erklärte Sandy gegenüber RTL.

AEDT / ActionPress Amira Pocher und Christian Düren bei der Berlin Fashion Week 2024

Instagram / oliverpocher Amira Pocher, Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden

