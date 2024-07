Pärchendebüt? Amira Pocher posiert mit Christian Düren!

Ist es nun offiziell? Seit Wochen wird gemunkelt, dass zwischen Amira Pocher (31) und Christian Düren (34) etwas läuft. Jetzt scheinen die zwei die Liebesgerüchte zu bestätigen: Auf dem roten Teppich der Modenschau des Labels Marc Cain zeigen sich die Ex von Oliver Pocher (46) und der Moderator ganz vertraut! Wie auf einem Gala-Instagram-Video zu sehen ist, schmiegt sich Amira eng an ihren Begleiter an, legt ihm liebevoll die Hand an den Bauch. Er legt ihr währenddessen seinen Arm um die Schultern – immer wieder lächeln sie sich dabei an. Alles wirkt so, als ob die beiden tatsächlich ein Paar sind. Offiziell dazu äußern wollten sie sich auf dem roten Teppich aber wohl nicht.

Laut Bild haben die 31-Jährige und der "taff"-Moderator ihren heutigen Auftritt auf dem roten Teppich schon geplant. Sie reisten zwar getrennt zur Berliner Fashion Week an, doch sollen zusammen in ein Hotel in Potsdam eingecheckt haben. Ebenso deutete Amira in ihrem Podcast "Liebes Leben" an, dass heute etwas Besonderes ansteht. "Heute, Dienstag, wenn ihr den Podcast hört, wird was Schönes passieren", meinte sie ganz verheißungsvoll.

Wenige Monate nach der Trennung von ihrem Ex Olli wurde Amira erstmals mit Christian in Verbindung gebracht. Anfang 2024 waren die beiden zusammen im Urlaub in Kapstadt und schienen dort bereits sehr vertraut. Paparazzi erwischten sie sogar beim Knutschen in einem Restaurant. In ihrem Podcast schien sie danach Bezug auf ihre Liebelei zu nehmen. "So lange geht es noch nicht, aber es ging sehr schnell. Man hat schnell gemerkt, dass man sich sehr gut findet", erzählte sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / christiandueren Christian Düren, TV-Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, die beiden haben mit dem Red-Carpet-Auftritt ihre Beziehung bestätigt? Ja, sie wirken total vertraut! Nee, ich glaube, sie sind nur Freunde... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de