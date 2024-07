Abgesprochen? Diese "Reality Queens"-Kandidaten sind raus

Bei Reality Queens kämpfen die verbliebenen zehn Promidamen noch immer im Dschungel von Suriname um den Sieg – und gegeneinander. In der letzten Folge mussten bereits Franziska Temme (29) und Daniela Büchner (46) ihre Koffer packen. Nun wird wieder gewählt: Es geht Carina Spack (28) und Ricarda Raatz (32) an den Kragen. Erschöpft und resigniert akzeptieren die beiden Reality-Sternchen ihr Schicksal. "Hauptsache, du sprichst mich nicht an im Flugzeug", gibt Carina ihrer Co-Verliererin zu verstehen. Ricarda ist zwar sichtlich enttäuscht, kann die Entscheidung jedoch nachvollziehen. "Ich würde mich auch wählen, ich bin halt supersuperstark", meint sie und zuckt mit den Schultern.

Doch bevor Ricarda und Carina sich auf den Heimweg machen, bleibt noch Zeit für Sticheleien. Zwischen Carina und Marlisa Rudzio (34) brodelt es bereits seit Folge eins – doch trotz ihres Streites gibt das einstige Bachelor-Girl ihrer Kontrahentin Halt, als diese während eines Spiels eine Panikattacke erleidet. Die liebe Geste hat Marlisa allerdings nicht ausgereicht, sie nominiert Carina. Dennoch erklärt sie: "Ich hoffe, dass Carina noch hierbleibt und wir die Möglichkeit haben, uns noch mal auszusprechen." Daraus wird nun wohl nichts mehr. "Die Worte kann man ja nicht ganz glauben, weil wenn ich mich mit jemandem aussprechen möchte, dann wähle ich sie ja nicht raus", meint Carina. Auch Ricarda ist sichtlich frustriert. "Die haben sich doch abgesprochen", wettert sie, als fast alle Stimmen des gegnerischen Teams auf ihrem Konto landen.

Der letzte Exit bei "Reality Queens" lief weniger verträglich ab. Danni wollte nicht hinnehmen, dass sie die Show verlassen muss – immerhin wurde sie von ihrem eigenen Team rausgeschmissen. "Ich hoffe, meine Tochter wird euch allen kräftig in den Arsch treten, die mich hier rausgeworfen haben", donnerte die einstige Dschungelcamp-Kandidatin drauflos, und auch Töchterchen Joelina hatte die Nase gestrichen voll: "Ich raste aus, es reicht mir!"

RTL / Benno Kraehahn "Reality Queens"-Kandidatin Carina Spack

RTL / Benno Kraehahn "Reality Queens"-Kandidatin Ricarda Raatz

