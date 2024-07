Alec Baldwins Gerichtsprozess ist Teil seiner Realityshow!

Alec Baldwin (66) wird aktuell aufs Härteste mit dem Ernst des Lebens konfrontiert. 2021 feuerte der Schauspieler bei den Dreharbeiten des Films "Rust" einen Schuss aus einer Waffe ab, der der Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) das Leben kostete. Vor rund 24 Stunden begann der Prozess wegen fahrlässiger Tötung, in dem seine Verteidigung seine Unschuld beweisen möchte – und dieser soll auch Teil der Realityshow über seine Familie sein. Ein Insider berichtet gegenüber New York Post: "'The Baldwins' soll 2025 auf TLC ausgestrahlt werden, und die Produzenten haben den Prozess bereits in die Handlung und die Produktion einfließen lassen." Dass das Thema sein wird, stand wohl bereits von vornherein fest, denn der "30 Rock"-Darsteller habe schon mit den "rechtlichen Problemen zu kämpfen" gehabt, als er den Show-Vertrag unterzeichnete.

In der Reality-TV-Serie wird der Alltag und das Familienleben von Alec, seiner Ehefrau Hilaria Baldwin (40) und den sieben gemeinsamen Kindern dokumentiert. "Wir laden euch in unser Zuhause ein, um Höhen und Tiefen und das Gute und Schlechte zu erleben", kündigte die Familienmutter in einem Instagram-Beitrag an. Die Fans sind von der Idee nicht sonderlich angetan. Unter anderem scherzen die User darüber, ob insbesondere Alec die Show nur macht, um sich das nötige Kleingeld für seinen Prozess zu verdienen. "Braucht er Geld für seine Anwaltskosten?" und "Warum haben sie es nicht einfach: 'Wir brauchen das Anwaltshonorar: Die TV-Show' genannt?", lauten einige Kommentare.

Ob Alec die Entscheidung, auch während des Prozesses zu filmen, früher oder später bereuen wird? Schon beim Eröffnungsplädoyer ging die Staatsanwältin hart mit ihm ins Gericht. Sie sei sich sicher, dass "die Beweise zeigen werden, [...] dass es, wie an vielen Arbeitsplätzen, Menschen gibt, die rücksichtslos handeln und andere Menschen in Gefahr bringen und ohne Rücksicht auf die Sicherheit anderer handeln" – und fügte hinzu: "Das war, wie Sie hören werden, der Angeklagte, Alexander Baldwin, der Hauptdarsteller dieses Films."

Instagram / alecbaldwininsta Alec Baldwin, seine Ehefrau Hilaria und die sieben Kids

Getty Images Alec Baldwin, vor Gericht im Juli 2024

