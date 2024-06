"The Baldwins": Alec Baldwins Familie bekommt Realityshow!

Alec (66) und Hilaria Baldwin (40) zieht es ins Reality-TV! Die Eheleute und ihre sieben gemeinsamen Kinder bekommen ein eigenes TV-Format, wie sie nun auf Instagram bekannt geben. "Wir haben eine aufregende Ankündigung zu machen! Ab 2025...", heißt es dazu in einem Post. In einem dazugehörigen Video kommt die Familie für den Dreh des Mini-Teasers zusammen und eines wird direkt deutlich: Im Hause Baldwin geht es mit einer siebenköpfigen Rasselbande ganz schön chaotisch zu! "Wir laden euch in unser Zuhause ein, um Höhen und Tiefen, und das Gute und Schlechte zu erleben", erklärt der Hollywoodstar zu der Realityshow, die den Namen "The Baldwins" tragen wird. Diese wird demnach im kommenden Jahr bei TLC zu sehen sein.

In den ersten Sekunden der Ankündigung vermuteten jedoch bestimmt einige Fans eine ganz andere Bekanntmachung – eine, die bei Alec und Hilaria nichts Neues sein dürfte: dass sie noch einmal Nachwuchs erwarten. Dazu stellt die Yogalehrerin aber prompt schmunzelnd klar: "Nein, auf keinen Fall! Wir sind fertig mit dem Kinderkriegen." Die beiden hatten erst im September 2022 ihr siebtes gemeinsames Kind, eine kleine Tochter namens Ilaria Catalina Irena, auf der Welt begrüßt.

Es hatte schon länger Gerüchte darüber gegeben, dass der "30 Rock"-Star und seine Familie eine eigene Show bekommen werden. Dass die Baldwins nun tatsächlich bald zusammen im TV zu sehen sein werden, dürfte besonders Kyle Richards (55) freuen. "Hilaria Baldwin wäre für mich die absolute Traumbesetzung", erklärte sie erst neulich in dem Podcast "Let's Talk Off Camera" dazu, wen sie gerne mal vor der Kamera sehen würde. Die Fans sind hingegen bisher geteilter Meinung. In den Kommentaren heißt es sowohl: "Endlich eine Realityshow, die ich mir gerne ansehen werde" als auch: "Ein großer Fehler. Kinder sollten nicht auf diese Weise gezeigt werden."

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihrer Tochter Ilaria im September 2022

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren sieben Kindern im Februar 2024

