Andrew Garfield und Florence Pugh verliebt in neuer Romanze

"We Live In Time" heißt der neue Streifen mit Andrew Garfield (40) und Florence Pugh (28). Die Romanze soll im Oktober in die Kinos kommen und nun gibt es endlich einen ersten Trailer. Der zeigt: Die beiden Hollywoodstars erzählen eine Liebesgeschichte der etwas anderen Art. Der Clip erzählt das Kennenlernen und Verlieben der beiden Protagonisten in "Schnappschüssen" ihres gemeinsamen Lebens. Wie Deadline berichtet, zeigt der Film kurze Abschnitte einer Liebesgeschichte: "Almut (Florence Pugh) und Tobias (Andrew Garfield) werden durch eine überraschende Begegnung zusammengebracht, die ihr Leben verändert. Durch Momentaufnahmen ihres gemeinsamen Lebens – sie verlieben sich ineinander, bauen ein Haus, werden eine Familie – wird eine schwierige Wahrheit enthüllt, die ihr Fundament erschüttert."

Die Details des Films standen bisher unter Verschluss – also ist das der erste Einblick für die Fans in die Geschichte. Den Trailer kündigte auch Florence selbst bei Instagram an, indem sie das Filmplakat teilte. "Die Dreharbeiten zu diesem Film waren eine unglaublich schöne Erfahrung. Ich bin begeistert und stolz, sagen zu können, dass er bald hier ist und ihr ihn euch alle ansehen könnt", freute sich die Schauspielerin. Ähnlich schwärmte sie schon im Interview mit Entertainment Tonight von der Zusammenarbeit mit Andrew: "Wir hatten einfach die schönste Zeit bei den Dreharbeiten – wir haben eine echte Geschichte über echte Menschen erzählt und ich durfte mit einem unglaublichen Schauspieler zusammenarbeiten."

Aktuell ist Florence in dem Science-Fiction-Blockbuster Dune: Part Two zu sehen. Dafür stand sie zusammen mit Zendaya (27) und Timothée Chalamet (28) vor der Kamera. Und vor allem Letzterer zeigte sich vom Können seiner Kollegen beeindruckt. "Sie wissen instinktiv, wie man es schafft, in einem Film dieser Größe zu agieren und dabei eine starke Präsenz beizubehalten, während sie gleichzeitig natürlich wirken", fand der "Wonka"-Darsteller im Gespräch mit dem Magazin. Seine Co-Stars seien "Superpower-Schauspieler".

Getty Images Andrew Garfield, Schauspieler

Getty Images Florence Pugh posiert

