Großer Bauch: Kommt Henry Cavill und Natalies Baby bald?

Henry Cavill (41) und Natalie Viscuso gaben im April bekannt, den ersten gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten. Seit der Verkündung wurde es still um das Paar – getan hat sich jedoch offensichtlich eine ganze Menge in der Zwischenzeit. Nun wurden der Schauspieler und seine hochschwangere Liebste gemeinsam auf den Straßen Londons gesichtet. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen das Paar Hand in Hand – unter ihrem langen, fließenden Rock zeichnet sich der große Babybauch der Filmproduzentin ab. Die Größe ihrer Kugel lässt vermuten, dass ihr Baby schon sehr bald kommen könnte. Henry, im lässigen karierten Hemd, geleitet seine Freundin sicher vom Auto ins Hotel und legt noch eine Pause ein, um einem Fan ein Autogramm zu geben.

Anfang April kursierte zunächst ein Video im Netz, in dem Fans einen kleinen Schwangerschaftsbauch bei der Beauty vermuteten. Bei der Premiere seines neuen Streifens "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" ließ Henry die Bombe dann schließlich platzen. "Natalie und ich sind sehr, sehr aufgeregt", gab der The Witcher-Star gegenüber Access Hollywood preis, ließ die Lippen aber ansonsten versiegelt. Seine Liebste ist da schon mitteilungsfreudiger: Auf Instagram ließ sie jüngst ihre Fans an ihren Gedanken teilhaben. "Ich freue mich so sehr auf diesen nächsten Lebensabschnitt – ich werde Mama", schrieb Natalie dort und fügte hinzu: "Ich hoffe, dass dieses Kind eines Tages Horrorfilme so sehr liebt wie ich."

Über die Beziehung der beiden Eltern in spe ist wenig bekannt. Im Frühjahr 2021 kamen erstmals Gerüchte auf, Henry könne eine neue Dame an seiner Seite haben. Die zwei hielten sich zunächst bedeckt, erfreuten ihre Fans jedoch mit einem gelegentlichen Pärchen-Pic in den sozialen Medien. Anderthalb Jahre später wagten sie erstmals gemeinsam den Schritt auf den roten Teppich.

Getty Images Henry Cavill mit seiner Freundin Natalie

Getty Images Henry Cavill, mit seiner Freundin Natalie

