Kein Interesse? Robbie Williams gab Beyoncé einen Korb!

Robbie Williams (50) und Guy Chambers arbeiteten viele Jahre zusammen und produzierten Hits wie "Let Me Entertain You". Gemeinsam erlebten sie auch einige Karriere-Highlights – so wie ihren ersten "Top of the Pops"-Auftritt im Jahr 1998, wie Guy jetzt im "I Never Thought It Would Happen"-Podcast beschreibt. "Ich kann mich an Destiny's Child erinnern. Ich weiß noch, wie [Beyoncé (42)] mit den anderen beiden [Kelly (43) und Michelle] aus der Tür der Umkleidekabine schaute, mit Rob flirtete und versuchte, seine Aufmerksamkeit zu erregen", schildert der Songwriter den wilden Abend. Robbie soll jedoch wenig beeindruckt von den Avancen der Sängerin gewesen sein: "Er sagte nur: 'Oh, sie ist zu jung. Das mache ich nicht.'"

Die "Single Ladies"-Interpretin war damals 17 Jahre alt, der "Angels"-Sänger bereits 24. Offenbar traf Robbie an dem Abend die richtige Entscheidung: Wenige Jahre später traf er seine jetzige Ehefrau Ayda Field (45). Und bei Beyoncé ging es sogar noch schneller. Nur ein Jahr nach dem Aufeinandertreffen mit Robbie lernte sie ihren jetzigen Ehemann Jay-Z (54) kennen. Gemeinsam haben sie drei Kinder: ihre Tochter Blue Ivy (12) sowie die Zwillinge Rumi (7) und Sir (7).

Liebe auf den ersten Blick war es zwischen Robbie und Ayda jedoch nicht, wie sie kürzlich in der Show "Loose Women" ausplauderte. "Um ehrlich zu sein, Rob und ich hatten ein Blind Date und als wir uns das erste Mal trafen, mochten wir uns nicht", gestand die Schauspielerin und fügte hinzu: "Es war einfach superunangenehm zwischen uns und ich glaube, wir haben beide beschlossen, dass das nicht funktionieren wird." Trotz des holprigen Starts entwickelte sich zwischen den beiden eine erfolgreiche Ehe, die von ihren vier Kindern Teddy, Charlie, Coco und Beau gekrönt wurde.

Getty Images Kelly Rowland, Beyoncé und Michelle Williams im Jahr 2001

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field im November 2023

