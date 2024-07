Krank allein mit Kind: Jenefer Riili schießt gegen Ex Matze

Jenefer Riili (31) muss aktuell starke Nerven beweisen. Die Berlin - Tag & Nacht-Schauspielerin sitzt momentan krank mit ihrem ebenfalls kranken Kind Milan (6) zu Hause und befindet sich zudem im absoluten Prüfungsstress – denn die Influencerin steht kurz vor ihrem Bachelorabschluss. In einer Fragerunde auf Instagram fragt ein interessierter Fan nach, weshalb Kindsvater Matthias Höhn (28) nicht auf den gemeinsamen Sohn aufpasst, währenddessen Jenni sich auskurieren könnte. "Eine gute Frage", antwortet sie und schießt im gleichen Atemzug gegen ihren Ex: "Hat wahrscheinlich viel zu tun. Kann nicht jeder einfach ein Studium abschließen, mit einem kranken Kind daheim und dann auch noch selber krank sein."

Damit allerdings nicht genug! "Es gibt Leute, die haben ein Leben! Hallo!", meint Jenni mit sarkastischem Unterton und stellt anschließend klar: "Spaß beiseite. Wurde nicht angeboten und würde ich jetzt auch nicht mehr annehmen." Sie und ihr kleiner Milan sind offenbar ein wahres Dream-Team. Das Mutter-Sohn-Gespann schafft es immer irgendwie, Probleme zu wuppen.

Jenni und Matze lernten sich am Set der beliebten Daily Soap kennen und lieben. Zwei Jahre lang gingen die beiden gemeinsam durchs Leben, bekamen sogar einen kleinen Sohn. Vor rund drei Jahren beendeten sie dann allerdings ihre Beziehung. Die beiden Schauspieler pflegten anschließend eigentlich immer eine gute Beziehung zueinander. Zu Beginn des Jahres verkündete Jenni dann allerdings auf Social Media, dass sie ihrem Ex die Freundschaft gekündigt habe. Für den gemeinsamen Sohn wollten Jenni und Matze aber eigentlich weiterhin an einem Strang ziehen.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und ihr Sohn Milan

ActionPress Matthias Höhn im Mai 2022 in Berlin

Könnt ihr Jennis Stichelei verstehen? Ja, total. Der Vater des Kindes könnte ihr ruhig mal unter die Arme greifen! Nee, ich finde, sie übertreibt... Ergebnis anzeigen



