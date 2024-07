Larsa Pippen feiert ihren 50. Geburtstag ohne Marcus Jordan!

Larsa Pippen (50) ist kürzlich 50 Jahre alt geworden – und ließ es anlässlich ihres Ehrentags ordentlich krachen! Schick gemacht in einem transparenten Body, nudefarbenen Absatzschuhen und einem weißen Cowboyhut feierte der Real Housewives of Miami-Star eine große Party und hatte dabei Gesellschaft von ihrer Familie und Freunden, darunter Tochter Sophia. Wie Daily Mail berichtet, war auch Musiker Safaree Samuels (43) mit von der Partie, mit dem sie sich auf dem roten Teppich der Veranstaltung für Schnappschüsse fotografieren ließ. Doch von einem wichtigen Mann ihres Lebens fehlte jede Spur: On-off-Freund Marcus Jordan (33)!

Und das, nachdem gerade erst spekuliert wurde, ob sich die beiden verlobt haben. Auf Fotos, die dem Newsportal vorliegen, verbrachten die Ex von Scottie Pippen (58) und der Sohn von Michael Jordan (61) Zeit zu zweit bei einem romantischen Dinnerdate – dabei fiel jedoch ein kleines Detail besonders auf! An Larsas linkem Ringfinger funkelte ein Schmuckstück, das einem Verlobungsring verdächtig ähnlich sah. Ob sich das Paar nach den mehrfachen Trennungen nun aber wirklich dazu entschieden hat, den nächsten Schritt zu wagen, ist bisher nicht bekannt.

Die Beziehung der beiden scheint nämlich eine ständige Achterbahnfahrt zu sein: Larsa und Marcus lernten sich 2019 kennen, fingen aber erst Ende 2022 an, sich zu daten. Im vergangenen Februar trennte sich das Paar – kam aber etwa eine Woche später wieder zusammen. Im März zogen sie dann einen angeblich endgültigen Schlussstrich, woraufhin die dreifache Mutter im "Amy and T.J."-Podcast erklärte: "Ich glaube, wenn man allein ist, vermisst man die Person wirklich, oder man merkt, dass es vielleicht doch nicht der richtige Mann ist, und das hat mir klargemacht, dass ich nicht glaube, dass er mein Typ ist." So wirklich ohne einander konnten Larsa und der ehemalige College-Basketballspieler letztendlich aber doch nicht: Mitte April wurde das Paar beim Händchenhalten am Strand erwischt.

Anzeige Anzeige

ZapatA / MEGA Marcus Jordan und Larsa Pippen im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

MEGA Larsa Pippen und Marcus Jordan, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Marcus' fehlende Anwesenheit bei Larsas Party hat mit einer erneuten Krise zu tun? Ja, das würde mich bei den beiden nicht wundern... Nein, es gibt bestimmt einen anderen Grund. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de