Matthew McConaughey entsetzt Fans mit geschwollenem Auge!

Matthew McConaughey (54) kämpft anscheinend mit den Folgen eines Bienenstichs. Auf Instagram teilt der "Interstellar"-Schauspieler ein Bild von sich, auf dem er zwar lächelt, aber eines seiner Augen ist komplett zugeschwollen. "Bienenstich", betitelt Matthew seinen Beitrag. Zahlreiche Prominente kommentieren den Schnappschuss. David Beckham (49) schreibt: "Autsch." Auch der "Power Rangers"-Star Jason Faunt witzelt: "Kumpel" und fügt mehrere lachende Smileys hinzu.

Seine Fans scherzen ebenfalls über Matthews Schnappschuss in den sozialen Medien, machen sich aber auch Sorgen um den Gesundheitszustand des Schauspielers. "Wie war der Honig?", fragt sich ein User witzelnd in den Kommentaren. Ein anderer hofft, dass es ihm bald besser geht und kommentiert: "Pass gut auf dich auf. Hoffe, es wird schnell besser!" Ein Nutzer scherzt darüber, dass Matthew von seinem Schauspielkollegen und Freund Woody Harrelson (62) verprügelt worden sein könnte: "Wie hart hat Woody H. dich geschlagen, Mann?"

Matthew ist seit Jahren mit Woody Harrelson befreundet. 1997 lernten sie sich bei den Dreharbeiten für "EDtv" kennen. 2023 haben die beiden darüber gewitzelt, sie könnten verwandt sein, weil sie sich so ähnlich sehen. Beide vermuteten, dass Woodys Vater und Matthews Mutter sich kannten und eine gemeinsame Romanze geführt hatten. In dem Podcast "Let's Talk Off Camera" verriet Matthew, dass sie durch ihre Ähnlichkeit sogar ihre Familien durcheinanderbringen: "Man sieht Bilder von uns und meine Familie denkt, dass viele Bilder von ihm mich zeigen. Seine Familie denkt, viele Bilder von mir stellen ihn dar."

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew McConaughey, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew McConaughey und Woody Harrelson

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Matthew das Bild teilt? Sehr gut! Er geht damit total locker um. Na ja, man muss nicht alles teilen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de