"Reality Queens"-Lästerattacke: Vanessa hetzt gegen Sandra

Vanessa Nwattu und Sandra Sicora (32) werden wohl keine Freundinnen mehr. In der neuen TV-Show Reality Queens sind die zwei Ladys in einem Team und kämpfen gemeinsam um den Sieg. Dabei staut sich vor allem bei Vanessa offenbar ziemlich viel Wut an. In einem Gespräch mit ihrer Mitstreiterin Patricia Blanco (53) lästert die Freundin von Aleksandar Petrovic (33) heftig über Sandra: "Dieses Ignorante geht mir so auf die Nerven. Die fährt irgendwie eine andere Show." In Vanessas Augen verhält sich die einstige Ex on the Beach-Kandidatin wie ein Kind. "Der musst du alles aus der Nase ziehen, musst sie morgens fragen, ob sie einen Kaffee will, musst sie fragen, ob sie ein Brötchen geschmiert haben will. Und das mit 31 Jahren", beschwert sie sich über ihre Teamkollegin.

Patricia versucht die Situation zu deeskalieren und bringt ein, dass sich das Team immerhin einen Platz im Luxuscamp sichern konnte. "Das bringt mir auch nichts, weil es mit der ist", wütet Vanessa weiter. Die ehemalige Temptation Island-Verführerin kann sich offenbar gar nicht mehr beruhigen. Auch im Interview lästert sie noch weiter: "Ich mag sie einfach nicht. Ich kann sie nicht leiden, ich mag nicht, wie ihre Art ist, ich mag ihre Verhaltensweisen nicht." Ihr hartes Urteil lautet: "Es gibt sehr viele Punkte, wo ich einfach sagen muss: Ich komme da mit ihr gar nicht klar."

Bei "Reality Queens" sind Sandra und Vanessa nicht die einzigen, die nicht miteinander auskommen. Auch Patricia geriet bereits heftig mit Daniela Büchner (46) und ihrer Tochter Joelina Karabas (24) aneinander. Die stolze Mutter warf der Tochter von Roberto Blanco (87) vor, sie habe Joelina aufgrund ihres Gewichts diskriminiert. Auch die 24-Jährige war darüber fuchsteufelswild. "Du bist so erbärmlich", machte sie ihre Abneigung gegen Patricia unmissverständlich deutlich.

RTL Sandra Sicora und Vanessa Nwattu bei "Reality Queens"

RTL Deutschland Patricia Blanco und Danni Büchner

