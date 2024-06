"Reality Queens"-Joelina wirft Patricia Bodyshaming vor!

Bei "Reality Queens" fliegen die Fetzen! Um sich den Platz im Luxuscamp sichern zu können, müssen die Frauen für ihr jeweiliges Team möglichst viele Punkte sammeln. Gesichert mit einem Gurt um die Hüften, geht es an einer Seilbahn einen kleinen Abhang herunter. Auf ihrem Weg zur anderen Seite des Ufers müssen die Damen Sandsäckchen in das vorgesehene Ziel befördern. Dass es dabei nicht um das Aussehen, sondern um das Siegen geht, haben offenbar nicht alle Teilnehmerinnen verstanden. Während Joelina Karabas (24) ihr Glück versucht, kommentiert Patricia Blanco (53) das Geschehen mit den Worten: "Sieht aus wie ein Riesenbaby. Unfassbar!" Marlisa Rudzio hakt nach und fragt, was genau daran unfassbar sei. "Alles, das Spiel. Unfassbar, was meine Augen alles sehen", stichelt die Tochter von Roberto Blanco (87).

Die Aussage wird von Joelina und Mama Danni Büchner (46) als fieser Seitenhieb gewertet – sie unterstellen Patricia Bodyshaming. Die Tochter der Goodbye Deutschland-Bekanntheit konfrontiert ihre Kontrahentin wenig später mit der Situation, woraufhin die Lage völlig eskaliert. Nach einem heftigen Wortwechsel geigt Joelina der 53-Jährigen ihre Meinung: "Du bist so erbärmlich." Patricia versucht, sich zu verteidigen, und erklärt, sie hätte mit ihren Worten nicht die 24-Jährige gemeint. Danni versucht, sich derweil zu beruhigen, um nicht auch noch auszurasten, obwohl Patricia ihr dann auch noch unterstellt, sie sei immer so aggressiv und solle ihr doch einfach mal "eine reinhauen". Danni reicht es – sie wendet sich ab und deeskaliert somit den Streit.

Das Team im Luxuscamp lässt den Streit noch einmal Revue passieren. "Es geht nicht, jemanden wegen der Figur anzugreifen", stellt Danni klar. Zustimmung findet sie bei ihrer Mitspielerin Ricarda Raatz (31): "Bodyshaming geht gar nicht." Promiflash hat bei Joelina nachgehakt: Hat sie bereits Erfahrungen mit so einer Situation machen müssen? "Das war tatsächlich das allererste Mal, dass ich in einer TV-Show aufgrund meines Aussehens beziehungsweise Körpers angefeindet worden bin. Ich bin der Meinung, dass so was überhaupt nicht geht – egal, ob in einer Show oder privat. Man sollte aufpassen, wie man etwas sagt und ob man den anderen Menschen damit verletzen könnte", erklärt sie im Interview.

Anzeige Anzeige

RTL / Benno Kraehahn Daniela Büchner bei "Reality Queens"

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Joelina Karabas im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr, dass Patricia Bodyshaming vorgeworfen werden kann? Ja, definitiv! Nein, ich denke, sie hat ihre Aussage nicht auf Joelinas Figur bezogen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de